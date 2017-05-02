Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин призвал провести тщательное расследование инцидента с химоружием в Идлибе

Политика
2 мая, 16:24 дата обновления: 2 мая, 16:46 UTC+3

Президент подчеркнул, что Россия решительно осуждает любое использование химического оружия

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал провести тщательное и беспристрастное расследование инцидента с химоружием в Хан-Шейхуне. "Мы решительно осуждаем любое применение химического оружия. Виновных в гибели сирийцев (в результате инцидента с химоружием в Идлибе) нужно, безусловно, найти и наказать, - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. - Но сделано это может быть только в результате тщательного и беспристрастного расследования".

Смотрите также

Химоружие в Сирии: откуда в стране появились запрещенные вещества

Глава государства отметил, что обсудил с Меркель ситуацию в Сирии, была поддержана активизация переговорного процесса в рамках астанинского и женевского форматов. "Убеждены, решение сирийского вопроса может быть найдено только мирным путем и под эгидой ООН", - подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что Россия находится и будет находиться в контакте с США по урегулированию в Сирии.

"Безусловно, без участия такой страны как США эффективно решить эти проблемы тоже невозможно. Так что мы находимся и будем находиться в контакте с нашими американскими партнерами, и надеюсь, что достигнем там понимания по поводу совместных шагов в очень важном и очень чувствительном направлении в международной политике сегодня", - сказал он.

Путин отметил, то самое большое влияние на президента Сирии Башара Асада имеет сирийский народ. "Он (народ) совершенно очевидно раздроблен. Внутри сирийского общества мы наблюдаем большие проблемы, наша задача состоит в том, чтобы создать условия для объединения, для прекращения боевых действий, для прекращения взаимного уничтожения, для создания условий политического взаимодействия всех противоборствующих сил", - сказал президент РФ.

Он пояснил, что необходимо перво-наперво добиться прекращения огня. Это, по его словам, удалось сделать вместе с турецкими и иранскими партнерами в рамках процесса, проходящего в Астане. "Мы считаем, что эта ситуация - режим прекращения огня - должен быть укреплен, и над этим как раз будут работать наши представители в Астане завтра и послезавтра вместе с сирийскими сторонами конфликта", - отметил Путин. Он добавил, что это взаимодействие будет поддерживаться в рамках процесса в Женеве.

Смотрите также

Сирия настаивает на проведении расследования предполагаемой химатаки в Идлибе

США расширили санкции в отношении Сирии в связи с предполагаемой химатакой в Идлибе

Что известно об ударе США по авиабазе в Сирии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Переговоры Путина и Меркель в Сочи
Страны
Сирия Россия
Персоны
Меркель, Ангела Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера
2
Меркель попросила Путина обратить внимание на ситуацию с секс-меньшинствами в Чечне
3
Медведев поручил проработать возврат к индексации пенсий работающим пенсионерам
4
Пресс-конференция Путина и Меркель в Сочи. Видеотрансляция
5
В Конгрессе США не готовят новых санкций против РФ
6
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
7
Клинцевич: министр торговли США подставил Трампа словами о ракетном ударе по Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама