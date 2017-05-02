Путин призвал провести тщательное расследование инцидента с химоружием в Идлибе

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал провести тщательное и беспристрастное расследование инцидента с химоружием в Хан-Шейхуне. "Мы решительно осуждаем любое применение химического оружия. Виновных в гибели сирийцев (в результате инцидента с химоружием в Идлибе) нужно, безусловно, найти и наказать, - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. - Но сделано это может быть только в результате тщательного и беспристрастного расследования".

Глава государства отметил, что обсудил с Меркель ситуацию в Сирии, была поддержана активизация переговорного процесса в рамках астанинского и женевского форматов. "Убеждены, решение сирийского вопроса может быть найдено только мирным путем и под эгидой ООН", - подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что Россия находится и будет находиться в контакте с США по урегулированию в Сирии.

"Безусловно, без участия такой страны как США эффективно решить эти проблемы тоже невозможно. Так что мы находимся и будем находиться в контакте с нашими американскими партнерами, и надеюсь, что достигнем там понимания по поводу совместных шагов в очень важном и очень чувствительном направлении в международной политике сегодня", - сказал он.

Путин отметил, то самое большое влияние на президента Сирии Башара Асада имеет сирийский народ. "Он (народ) совершенно очевидно раздроблен. Внутри сирийского общества мы наблюдаем большие проблемы, наша задача состоит в том, чтобы создать условия для объединения, для прекращения боевых действий, для прекращения взаимного уничтожения, для создания условий политического взаимодействия всех противоборствующих сил", - сказал президент РФ.

Он пояснил, что необходимо перво-наперво добиться прекращения огня. Это, по его словам, удалось сделать вместе с турецкими и иранскими партнерами в рамках процесса, проходящего в Астане. "Мы считаем, что эта ситуация - режим прекращения огня - должен быть укреплен, и над этим как раз будут работать наши представители в Астане завтра и послезавтра вместе с сирийскими сторонами конфликта", - отметил Путин. Он добавил, что это взаимодействие будет поддерживаться в рамках процесса в Женеве.