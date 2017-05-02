Россия готова содействовать успешному и плодотворному саммиту G20 в Гамбурге

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России содействовать тому, чтобы саммит "двадцатки" в Гамбурге в июле прошел успешно и плодотворно. Об этом он сообщил по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Что касается вопросов подготовки к предстоящему саммиту Группы двадцати будем детально обсуждать их на рабочем завтраке, который начнется сразу после встречи с вами, уважаемые господа, - сказал Путин. - Российская сторона готова оказывать германскому председательству все необходимое содействие и способствовать тому, чтобы саммит в Гамбурге прошел результативно, чтобы были приняты концептуальные, консенснусные решения по наиболее острым проблемам экономики и финансов".

Российский лидер подчеркнул, что Россия и Германия продуктивно взаимодействуют в рамках "двадцатки", в том числе и в сфере борьбы с финансированием терроризма, отмыванием денег, уклонением от налогов и коррупции.

Сотрудничество с Германией

Сотрудничество РФ и ФРГ вносит большой вклад в стабильность мировой экономики, остающиеся проблемы будут обсуждаться в G20 и за ее рамками, заявил Путин.

"Наше сотрудничество - это существенный вклад в стабилизацию мировой экономики", - сказал российский президент. Он отметил, что у этих отношений есть перспективы развития, признав, что "еще очень много проблем, еще очень многое мешает, но именно это мы и собираемся обсуждать и в рамках предложенного ФРГ переговорного процесса G20, и за его рамками ".

По словам российского лидера, в рамках G20 "совершенно точно будет идти речь о том, что можно и нужно сделать дополнительно для снятия ограничений в развитии мировой экономики".

Путин добавил, что благодаря российско-германскому сотрудничеству в ФРГ и в России "поддерживаются десятки, если не сотни тысяч рабочих мест". "Наше сотрудничество - это не какой-то блеф, не какая-то подписанная бумажка, за этим судьбы целых предприятий и сотни тысяч людей", - подчеркнул он.

Путин напомнил, что Германия занимает второе место по объему торгового оборота с Россией после Китая. За первые два месяца 2017 года, указал он, торговый оборот между станами вырос на 43%, "это уже очень неплохой показатель". По словам Путина, Германия также на первом месте по объему инвестиций в российскую экономику, которые превышают $16 млрд. При этом российские инвестиции в экономику Германии составляют порядка $8,5 млрд.

Путин считает важным развивать сотрудничество РФ и ФРГ во имя мира и безопасности в Европе. "За послевоенные десятилетия Россия и Германия прошли долгий и непростой путь взаимного сближения, - констатировал он. - Наша общая задача - не растерять накопленный опыт и развивать двустороннее сотрудничество на благо наших народов, во имя мира и безопасности в Европе в целом".

Россия стремится выстраивать сотрудничество с ФРГ на принципах взаимной выгоды, уважения и равноправия и учетов интересов друг друга, заявил Путин.

"Несмотря на известные политические сложности и колебания глобальной экономической конъюнктуры ФРГ остается ведущим внешнеэкономическим партнером нашей страны", - сказал российский лидер.

По статистике, которую озвучил Путин, в России работает около 5 тысяч предприятий с капиталом из ФРГ, их суммарный оборот превышает $50 млрд.

Российский лидер выразил удовлетворение возобновлением деятельности Российско-германской межведомственной рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов. Ее цель - наладить взаимодействие между деловыми кругами двух стран. Путин выразил надежду, что бизнес примет более активное участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Говоря о нынешней встрече, Путин заметил что его переговоры с Меркель "всегда проходят в заинтересованной и открытой атмосфере".