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Эксперты: право депутатов приходить к чиновникам без очереди повысит статус парламента

Политика
2 мая, 16:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Кроме того, это является важным шагом в развитии парламентаризма в России

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Законопроект, который повышает статус депутатов и сенаторов при взаимодействии с федеральными, региональными и муниципальными чиновниками, является важным шагом в развитии парламентаризма в России. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные политологи.

Ранее  председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин внесли на рассмотрение нижней палаты парламента РФ законопроект, который повышает статус депутатов и сенаторов при взаимодействии с федеральными, региональными и муниципальными чиновниками. В частности, речь идет о "праве на прием в первоочередном порядке должностными лицами". Одновременно законопроект наделяет региональные законодательные собрания полномочиями заслушивать на своих заседаниях информацию руководителей территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти об их работе.

"Эта мера работает на повышение доверия к Федеральному собранию, эта мера работает на повышение статуса и авторитета депутатов и сенаторов. Это большой шаг вперед по пути развития парламентаризма, шаг, который должен показать, что законодательная власть является как минимум полноправным партнером по отношению к исполнительной власти, а может, иногда даже имеет привилегированное положение", - сказал руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.

Собеседник агентства отметил, что возможность попасть на прием к чиновнику вне очереди - "это возможность в любое время задавать вопросы, которые волнуют избирателей, а также затрагивать проблемы, касающиеся избирательного округа, муниципалитета или региона".

Калачев также обратил внимание на то, что документ был внесен совместно главами обеих палат Федерального собрания. "Федеральное собрание выступило как единое целое. Это хорошо, потому что повышение авторитета законодательной власти - это забота общая, и поэтому Матвиенко и Володин действуют в унисон", - подчеркнул эксперт.

В свою очередь, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что данный законопроект возвращает "должный конституционный статус парламентариям". "Это очень важно по линии депутат - чиновник. Депутат выше чиновника по определению, и по статусу, и по значению", - подчеркнул собеседник агентства.

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