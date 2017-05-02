Путин: правоохранители в РФ во время протестных акций действуют мягче, чем в странах ЕС

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель протестные акции в РФ и обратил ее внимание, что правоохранительные органы действуют мягче, чем в ряде стран ЕС. Об этом он заявил по итогам первого раунда переговоров с Меркель.

"Мы обсуждали это с госпожой канцлером, я обратил ее внимание на то, что правоохранительные органы России ведут себя гораздо более сдержанно и либерально, чем их коллеги в некоторых европейских странах", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что российские правоохранительные и судебные органы действуют в рамках существующего законодательства "и будут действовать так дальше, соблюдая порядок, дисциплину, но одновременно и права всех граждан России выражать свою точку зрения в рамках закона".