Грызлов: в событиях 2 мая в Одессе виновны те, кто потакал украинским радикалам

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Полномочный представитель Российской Федерации в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов возложил ответственность за трагедию в Одессе на давших свободу действий праворадикальным группировкам. Об этом он заявил журналистам, комментируя третью годовщину событий в Одессе 2 мая 2014 года.

"Сегодня третья годовщина трагических событий в Одессе. В этот день весь мир узнал о зверском преступлении, жертвами которого стали как минимум 50 человек. До сих пор нет никакой внятной информации о результатах расследования, хотя мы точно знаем, кто именно несет ответственность за это преступление, кто дал свободу действий праворадикальным группировкам повинным в смерти людей", - подчеркнул Грызлов.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация признана в РФ экстремистской) и так называемой "самообороны майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения. Власти провели расследование этих событий и признали зачинщиками столкновений и беспорядков 22 человека. Половина из них была арестована, все они являются сторонниками "антимайдана". В их числе находились россияне Евгений Мефедов и Максим Сакауов.