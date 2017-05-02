Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Грызлов: в событиях 2 мая в Одессе виновны те, кто потакал украинским радикалам

Политика
2 мая, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

С таким заявлением выступил представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине в третью годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Полномочный представитель Российской Федерации в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов возложил ответственность за трагедию в Одессе на давших свободу действий праворадикальным группировкам. Об этом он заявил журналистам, комментируя третью годовщину событий в Одессе 2 мая 2014 года.

"Сегодня третья годовщина трагических событий в Одессе. В этот день весь мир узнал о зверском преступлении, жертвами которого стали как минимум 50 человек. До сих пор нет никакой внятной информации о результатах расследования, хотя мы точно знаем, кто именно несет ответственность за это преступление, кто дал свободу действий праворадикальным группировкам повинным в смерти людей", - подчеркнул Грызлов.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация признана в РФ экстремистской) и так называемой "самообороны майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.

Власти провели расследование этих событий и признали зачинщиками столкновений и беспорядков 22 человека. Половина из них была арестована, все они являются сторонниками "антимайдана". В их числе находились россияне Евгений Мефедов и Максим Сакауов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера
2
Меркель попросила Путина обратить внимание на ситуацию с секс-меньшинствами в Чечне
3
Медведев поручил проработать возврат к индексации пенсий работающим пенсионерам
4
Пресс-конференция Путина и Меркель в Сочи. Видеотрансляция
5
В Конгрессе США не готовят новых санкций против РФ
6
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
7
Клинцевич: министр торговли США подставил Трампа словами о ракетном ударе по Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама