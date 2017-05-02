Володин: повышение статуса поможет депутатам эффективнее отстаивать интересы граждан

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Законопроект, повышающий статус парламентариев при взаимодействии с федеральными, региональными и муниципальными чиновниками, направлен в том числе на повышение представительских функций Госдумы, он поможет более эффективно отстаивать интересы граждан. Такое мнение высказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, ставший одним из авторов законодательной инициативы, внесенной в нижнюю палату парламента РФ.
"Нам надо делать все для повышения эффективности представительских функций Государственной думы. В этой связи нам важно, чтобы депутат по итогам приема граждан, встреч с людьми имел возможность обратиться к представителям исполнительной власти, обсудить решение вопросов, которые волнуют людей", - заявил он.
По мнению Володина, "это поможет более эффективно отстаивать интересы жителей округа".
Ранее Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли на рассмотрение нижней палаты парламента РФ законопроект, который повышает статус депутатов и сенаторов при взаимодействии с федеральными, региональными и муниципальными чиновниками. В частности, речь идет о "праве на прием в первоочередном порядке должностными лицами". Одновременно законопроект наделяет региональные законодательные собрания полномочиями заслушивать на своих заседаниях информацию руководителей территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти об их работе.