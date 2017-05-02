Минюст обжалует решение ЕСПЧ, присудившего €95 тыс. трем россиянам за пытки в полиции

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции России обжалует решение Европейского суда по правам человека, присудившего €95 тысяч трем россиянам, которые подверглись жестокому обращению после задержания полицией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"Минюст России намерен обжаловать вынесенное 2 мая Европейским судом по правам человека постановление по делу "Олисов и другие против Российской Федерации", - подчеркнули в министерстве.
В ведомстве уточнили, что "ходатайство о передаче дела в Большую палату Европейского суда будет подготовлено в установленный трехмесячный срок по итогам детального изучения мотивировочной части соответствующего постановления суда и с учетом дополнительной аргументации, сформулированной во взаимодействии с заинтересованными государственными органами".
Истцами выступали граждане РФ Александр Олисов, Никита Данишкин и Юрий Зонтов. Все они обратились в ЕСПЧ в период с 2009 по 2014 гг. По их утверждениям, полицейские применяли в их отношении насильственные действия, заставив тем самым признаваться в преступлениях. В исках указывалось, что российские власти отказывались проводить расследования по их жалобам на пытки.
Рассмотрев данные дела, суд в Страсбурге пришел к выводу, что Россия нарушила статью 3 ("Запрещение пыток") Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, в ЕСПЧ посчитали, что российские власти не провели полноценного расследования пыток, ограничиваясь лишь проведением доследственной проверки.
Суд постановил выплатить компенсации Олисову, Данишкину и Зонтову в объеме €95 тысяч на троих и плюс €3,2 тысячи судебных издержек.