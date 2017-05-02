Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минюст обжалует решение ЕСПЧ, присудившего €95 тыс. трем россиянам за пытки в полиции

Политика
2 мая, 18:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Суд в Страсбурге пришел к выводу, что РФ нарушила статью "Запрещение пыток" Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции России обжалует решение Европейского суда по правам человека, присудившего €95 тысяч трем россиянам, которые подверглись жестокому обращению после задержания полицией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Минюст России намерен обжаловать вынесенное 2 мая Европейским судом по правам человека постановление по делу "Олисов и другие против Российской Федерации", - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве уточнили, что "ходатайство о передаче дела в Большую палату Европейского суда будет подготовлено в установленный трехмесячный срок по итогам детального изучения мотивировочной части соответствующего постановления суда и с учетом дополнительной аргументации, сформулированной во взаимодействии с заинтересованными государственными органами".

Истцами выступали граждане РФ Александр Олисов, Никита Данишкин и Юрий Зонтов. Все они обратились в ЕСПЧ в период с 2009 по 2014 гг. По их утверждениям, полицейские применяли в их отношении насильственные действия, заставив тем самым признаваться в преступлениях. В исках указывалось, что российские власти отказывались проводить расследования по их жалобам на пытки.

Рассмотрев данные дела, суд в Страсбурге пришел к выводу, что Россия нарушила статью 3 ("Запрещение пыток") Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, в ЕСПЧ посчитали, что российские власти не провели полноценного расследования пыток, ограничиваясь лишь проведением доследственной проверки.

Суд постановил выплатить компенсации Олисову, Данишкину и Зонтову в объеме €95 тысяч на троих и плюс €3,2 тысячи судебных издержек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель попросила Путина обратить внимание на ситуацию с секс-меньшинствами в Чечне
2
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
3
На юге Москвы машина сбила женщину с ребенком в коляске
4
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера
5
Опубликован список пятиэтажек под снос в Москве
6
Собянин: около 4,5 тыс пятиэтажек попали в список для голосования по программе реновации
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама