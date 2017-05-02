РФ будет инвестировать средства в восстановление инфраструктуры Южной Осетии

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с избранным президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым вопросы экономического взаимодействия.

"Хочу поздравить с результатами выборов, - сказал российский лидер. - Знаю, что Вы горячий сторонник развития отношений с Россией по разным направлениям". Путин напомнил о том, что между странами реализуется договор о стратегическом партнерстве и выразил надежду, что под руководством Бибилова республика сделает все для реализации этого договора. Президент РФ также напомнил о больших программах сотрудничества по вопросам безопасности, вопросам экономического развития и взаимодействия, по вопросам в социальной сфере.

"Россия софинансирует очень много вопросов чисто социального характера, - добавил глава российского государства. - Мы и дальше планируем все это делать, будем развивать и инвестиционное направление, имею в виду восстановление инфраструктуры республики и создание условий для роста экономики".

Бибилов поблагодарил Путина за то внимание, которое российские власти уделяют Южной Осетии. Он рассказал, что выборы в Южной Осетии прошли довольно напряженно, конкуренция, по его словам, была серьезной. Тем не менее генеральная линия властей республики остается неизменно направленной в сторону интеграции с Россией. Бибилов подчеркнул, что народ полностью поддерживает такую политику. "Я думаю, что весь спектр вопросов, который будет обсужден на нашей встрече, потом будет реализован и социально-экономическое положение республики улучшится", - подчеркнул он, добавив, что интеграционные процессы таким образом получат новый импульс.