Песков: Путин и Меркель обменялись мнениями по ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане

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СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обменялись мнениями по ситуации в Сирии, Ливии и Афганистане. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Состоялся весьма подробный и откровенный обмен мнениями по основным международным проблемам, - сообщил он. - Это была Сирия, это была Ливия, это был Афганистан".
Тема создания зон безопасности в Сирии на переговорах Путина с Меркель детально не обсуждалась - Песков.
Вопрос присоединения США к "нормандскому формату" на встрече Путина и Меркель не обсуждался - Песков.