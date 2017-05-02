Песков: Путин и Меркель обменялись мнениями по ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обменялись мнениями по ситуации в Сирии, Ливии и Афганистане. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Состоялся весьма подробный и откровенный обмен мнениями по основным международным проблемам, - сообщил он. - Это была Сирия, это была Ливия, это был Афганистан".

Тема создания зон безопасности в Сирии на переговорах Путина с Меркель детально не обсуждалась - Песков.

Вопрос присоединения США к "нормандскому формату" на встрече Путина и Меркель не обсуждался - Песков.