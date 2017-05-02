Песков: Путин и Меркель констатировали пробуксовку минских договоренностей

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель констатировали пробуксовку минских договоренностей и необходимость придания нового импульса этому процессу. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Немало внимания было уделено украинскому сюжету, констатировали пробуксовку в плане реализации минских договоренностей, - сообщил представитель Кремля. - В целом, наверное, можно сказать, что оба сошлись во мнении, что необходим новый импульс, потому что процесс буксует и во многом, наверное, неспособность Киева продвигаться в части выполнения своих обязательств является этому причиной".

При этом, отметил Песков, у РФ и ФРГ нет четкого понимания, как придать импульс Киеву по реализации минских договоренностей.