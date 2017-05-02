Песков: отношения РФ и ФРГ имеют тенденцию к развитию в ряде сфер

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Отношения РФ и ФРГ имеют тенденцию к развитию в ряде сфер, в частности в торговле. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

"В целом отношения не просто теплятся, они, несмотря на имеющиеся разногласия, что неоднократно подчеркивала канцлер, в достаточно большом объеме продолжаются и где-то даже имеют тенденцию к развитию", - отметил Песков. В частности, "с точки зрения показателя объема товарооборота произошло достаточно резкое увеличение на 40% с января месяца", сказал он.

По словам Пескова, федеральный канцлер во многом сконцентрировалась на двусторонних отношениях и торгово-экономическом взаимодействии. Также была затронута область культурно-гуманитарного взаимодействия.