Песков: отношения РФ и ФРГ имеют тенденцию к развитию в ряде сфер

ФХР продолжает вести переговоры по Дому болельщика сборной России на ЧМСпорт 2 мая, 20:19
Российский защитник Зайцев подписал семилетний контракт с клубом НХЛ "Торонто"Спорт 2 мая, 20:10
Знарок: главная задача сборной России по хоккею на ЧМ - справиться с собственными эмоциямиСпорт 2 мая, 20:02
Хоккеист сборной России Кучеров заявил, что привык к игре на больших площадкахСпорт 2 мая, 19:57
Идеи Боливара в исполнении Вашингтона: почему Венесуэла покидает ОАГМеждународная панорама 2 мая, 19:30
Василевский будет основным вратарем сборной России по хоккею на ЧМ-2017Спорт 2 мая, 19:29
Мозякин будет капитаном сборной России по хоккею на чемпионате мираСпорт 2 мая, 19:24
"Роснефть" и "Башнефть" подали иск о взыскании с АФК "Система" более 106 млрд рублейЭкономика и бизнес 2 мая, 19:21
Панарин вошел в расширенный состав сборной России на чемпионат мира по хоккеюСпорт 2 мая, 19:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Отношения РФ и ФРГ имеют тенденцию к развитию в ряде сфер, в частности в торговле. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
"В целом отношения не просто теплятся, они, несмотря на имеющиеся разногласия, что неоднократно подчеркивала канцлер, в достаточно большом объеме продолжаются и где-то даже имеют тенденцию к развитию", - отметил Песков. В частности, "с точки зрения показателя объема товарооборота произошло достаточно резкое увеличение на 40% с января месяца", сказал он.
По словам Пескова, федеральный канцлер во многом сконцентрировалась на двусторонних отношениях и торгово-экономическом взаимодействии. Также была затронута область культурно-гуманитарного взаимодействия.