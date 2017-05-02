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Песков: санкции в отношении России не были предметом переговоров Путина и Меркель

Политика
2 мая, 19:21 дата обновления: 2 мая, 20:05 UTC+3

Владимир Путин традиционно не обсуждает санкции, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Санкции в отношении России не были предметом переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Санкции не обсуждались, президент традиционно не обсуждает санкции, - сказал Песков. - Упоминались санкции, в частности, их наличие, и эти санкции добавляют проблемности нашим двусторонним отношениям. Со стороны Меркель - обсуждались, но санкции как таковые предметом разговора не были". Путин признал, что определенный вред экономике России санкции нанесли, "но нет худа без добра, потому что принесена также и изрядная польза - тот самый импульс для развития импортозамещения, бум в сельском хозяйстве".

Песков отметил, что позиция Германии по санкциям сохраняется традиционно, санкционные ограничения увязываются с реализацией минских договоренностей. "Такая позиция также традиционно встречает наше непонимание, потому что Россия не является стороной этого конфликта. Даже бегло прочитав текст минских договоренностей, там точно понято, кто и что должен делать. Россия в данном случае выступает стороной-гарантом", - пояснил Песков.

Песков также заявил эфире ВГТРК, что Меркель во время переговоров с Путиным не давала никаких нравоучений, это был "конструктивный и хороший разговор". Ранее немецкие СМИ писали, что канцлер на переговорах должна была "попытаться вразумить" Путина.

"Что касается того, что должна была Меркель, а что - нет, то это не наше дело, пусть с этим разбираются германские налогоплательщики. Могу сказать, что был очень конструктивный, очень откровенный обмен мнениями и обсуждение текущих проблем - и международных, и региональных. Не было никаких нравоучений, был очень конструктивный и хороший разговор", - сказал представитель Кремля.

 

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Персоны
Меркель, Ангела Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Темы
Санкции в отношении России
Страны
Россия Германия
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