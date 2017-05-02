МИД РФ: КНДР не откажется от ядерного оружия, пока ощущает угрозу своей безопасности

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. КНДР не откажется от ядерного оружия до тех пор, пока будет ощущать прямую угрозу своей безопасности. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов на первой сессии Подготовительного комитета Конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Текст его выступления размещен на сайте МИД РФ.

"Очевидно, что Пхеньян не откажется от ядерного оружия, пока будет ощущать прямую угрозу своей безопасности, - сказал он. - Убеждены, что причиной напряженности на полуострове являются не только ракетно-ядерные программы Пхеньяна, но и повышенная военная активность некоторых региональных и в особенности внерегиональных государств в Северо-Восточной Азии".

Ульянов указал на необходимость интенсивных дипломатических усилий для урегулирования ситуации на Корейском полуострове. "Начинать нужно не теряя времени, не дожидаясь, когда логика конфронтации окончательно возьмет верх", - убежден он.

"Россия не приемлет ядерный статус КНДР, проведение Пхеньяном ядерных испытаний и невыполнение соответствующих резолюций СБ ООН", - напомнил дипломат.