Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ: КНДР не откажется от ядерного оружия, пока ощущает угрозу своей безопасности

Политика
2 мая, 21:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Представитель ведомства Михаил Ульянов указал на необходимость интенсивных дипломатических усилий для урегулирования ситуации на Корейском полуострове

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. КНДР не откажется от ядерного оружия до тех пор, пока будет ощущать прямую угрозу своей безопасности. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов на первой сессии Подготовительного комитета Конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Текст его выступления размещен на сайте МИД РФ.

"Очевидно, что Пхеньян не откажется от ядерного оружия, пока будет ощущать прямую угрозу своей безопасности, - сказал он. - Убеждены, что причиной напряженности на полуострове являются не только ракетно-ядерные программы Пхеньяна, но и повышенная военная активность некоторых региональных и в особенности внерегиональных государств в Северо-Восточной Азии".

Ульянов указал на необходимость интенсивных дипломатических усилий для урегулирования ситуации на Корейском полуострове. "Начинать нужно не теряя времени, не дожидаясь, когда логика конфронтации окончательно возьмет верх", - убежден он.

"Россия не приемлет ядерный статус КНДР, проведение Пхеньяном ядерных испытаний и невыполнение соответствующих резолюций СБ ООН", - напомнил дипломат.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Футболисты "Локомотива" и "Урала" устроили массовую драку на поле в финале Кубка России
2
Российский военный советник убит снайпером боевиков в Сирии
3
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
4
Опубликован список домов подпадающих под голосование о реновации в Москве
5
Меркель попросила Путина обратить внимание на ситуацию с секс-меньшинствами в Чечне
6
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
7
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера
Темы дня
Загрузка...
Реклама