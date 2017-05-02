В МИД РФ предостерегли от кулуарной выработки новых подходов МАГАТЭ

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Работа по совершенствованию системы гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должна быть транспарентной. Об этом говорится в выступлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаила Ульянова на первой сессии подготовительного комитета конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Текст его выступления опубликован на сайте министерства.

"Политические решения по вопросам гарантий МАГАТЭ, в том числе по внесению изменений в порядок осуществления гарантий агентства, должны приниматься директивными органами МАГАТЭ - Генеральной конференцией и Советом управляющих, - указал он. - Кулуарная разработка и внедрение новых подходов недопустимы". "Разработка новых подходов к применению гарантий должна носить транспарентный характер", - добавил Ульянов.

"Полноценное развитие атомной энергетики невозможно без надежного режима нераспространения ядерного оружия, эффективность соблюдения которого обеспечивается системой гарантий МАГАТЭ", - подчеркивается в выступлении.