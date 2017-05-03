Глава российской делегации прибыл на переговоры по Сирии в Астану

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АСТАНА, 3 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, возглавляющий российскую делегацию на межсирийских переговорах, прибыл в Астану. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.
"Глава делегации России на переговорах Александр Лаврентьев прибыл в Астану, также прибыли представители США и Иордании", - информировал Жайнаков по телефону.
Ранее сообщалось, что на переговорах в Астане ожидается участие помощника государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Стюарта Джонса и советника министра иностранных дел Иордании по политическим вопросам Науафа Уасфи Тель.
Четвертая международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в столице Казахстана с 3 по 4 мая. Участие в ней подтвердили делегации стран - гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана), а также представители ООН, Иордании, США, правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции.