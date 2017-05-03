Пресс-конференция Путина и Эрдогана в Сочи. Видеотрансляция

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В среду, 3 мая, президент России Владимир Путин проводит в Сочи переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главные темы встречи лидеров РФ и Турции - совместная борьба с терроризмом, а также двусторонние отношения.

Эрдоган прибыл в Россию по приглашению Путина. Прошлая встреча президентов прошла в марте текущего года в Москве. С начала 2017 года Путин и Эрдоган также пять раз общались по телефону.