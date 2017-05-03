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Пресс-конференция Путина и Эрдогана в Сочи. Видеотрансляция

Политика
3 мая, 17:06 UTC+3

С начала 2017 года это уже вторая встреча лидеров России и Турции

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Материал из 1 страницы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин

© Михаил Метцель/ТАСС

Трансляция Ruptly

В среду, 3 мая, президент России Владимир Путин проводит в Сочи переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главные темы встречи лидеров РФ и Турции - совместная борьба с терроризмом, а также двусторонние отношения.

Эрдоган прибыл в Россию по приглашению Путина. Прошлая встреча президентов прошла в марте текущего года в Москве. С начала 2017 года Путин и Эрдоган также пять раз общались по телефону.

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Темы
Российско-турецкие отношения Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
Страны
Турция Россия
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