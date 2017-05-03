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В ЦИК РФ напомнили, что осужденные по тяжким статьям не могут баллотироваться

Политика
3 мая, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

В среду суд оставил в силе приговор оппозиционеру Алексею Навальному по делу "Кировлеса"

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Осужденные по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса РФ не имеют права выдвигать свою кандидатуру на выборах. Об этой норме закона напомнила секретарь Центризбиркома России Майя Гришина, комментируя перспективу участия в президентской кампании оппозиционера Алексея Навального.

В среду Кировский областной суд оставил в силе приговор Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову, осужденным по делу о хищении средств компании "Кировлес" на 5 лет и 4 года лишения свободы условно соответственно. Приговор вступил в законную силу.

"Безотносительно к каким-либо персонам, граждане РФ не имеют права быть избранными, если они осуждены к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и имеют на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления", - сказала Гришина.

Алексей Навальный осужден по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ ("Присвоение и растрата"), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Это преступление входит в разряд тяжких. Согласно закону "Об основных гарантиях избирательных прав", гражданин не может участвовать в выборах, если он был приговорен к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеет на день голосования неснятую и непогашенную судимость за эти преступления.

При этом ранее Навальный заявлял, что не видит юридических препятствий для своего участия в выборах президента в марте 2018 года, так как "в Конституции России прямо записано, что участвовать в выборах не может тот, кто содержится в местах лишения свободы", а он приговорен условно. Он говорил о намерении обжаловать в Конституционном суде РФ норму закона, запрещающую ему баллотироваться в президенты РФ с непогашенным условным сроком по тяжкой статье.

Защита Навального и Офицерова заявила, что будет обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека, минуя Верховный суд РФ.

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