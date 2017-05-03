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Ушаков оценил разговор Путина и Трампа как деловой и позитивный

Политика
3 мая, 13:06 UTC+3

Во вторник лидеры двух стран провели телефонные переговоры

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков

© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков оценил разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа как деловой и позитивный.

"Очень позитивный, деловой разговор, хороший разговор, действительно", - сказал Ушаков, комментируя телефонный разговор глав государств.

Ранее во вторник лидеры двух стран провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили перспективы координации действий в борьбе с терроризмом и обговорили организацию личной встречи в привязке к саммиту "Большой двадцатки" в Гамбурге.

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