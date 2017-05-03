Ушаков: Меркель заверила Путина, что поговорит с Порошенко о ситуации на Украине

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СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заверила президента РФ Владимира Путина, что поговорит с президентом Украины Петром Порошенко относительно урегулирования ситуации на Украине, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Переговоры Путина и Меркель прошли во вторник в Сочи.
"Меркель собирается переговорить с Порошенко, она об этом сказала нашему президенту", - сообщил Ушаков, отвечая на вопрос, отозвалась ли канцлер ФРГ на призывы повлиять на Киев.
Как сообщил во вторник по итогам переговоров пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Меркель констатировали пробуксовку минских договоренностей и необходимость придания нового импульса этому процессу. Песков признал, что у РФ и ФРГ нет четкого понимания, как придать импульс Киеву. "Ну, четкого понимания нет, и, конечно, Владимир Путин призвал канцлера все-таки использовать отношения с президентом Украины и влияние на президента Украины с тем, чтобы сподвигнуть его на более ответственное выполнение тех обязательств, которые лежат на украинской стороне", - сказал Песков.