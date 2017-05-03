В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Возможность оперативно обсуждать сирийский кризис свидетельствует о полноценном восстановлении отношений России и Турции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в узком формате.

"Хорошо, что у нас есть возможность вот так, в рабочем режиме, встретиться, переговорить по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия и по основным проблемам международной повестки дня, в том числе по таким острым, как сирийский кризис, - сказал президент. - Сам факт такого режима нашей совместной работы говорит о том, что российско-турецкие отношения приобретают особый характер и в полном формате восстанавливаются".

Путин сердечно поприветствовал турецкую делегацию, поблагодарив Эрдогана за то, что тот принял приглашение и приехал в Сочи. Президент РФ подчеркнул, что двусторонние отношения развиваются "так, как мы с вами планировали".

В свою очередь, Эрдоган отметил, что лидерам двух стран представится хорошая возможность обсудить как аспекты двустороннего сотрудничества, так и региональные вопросы.

"Я уверен, что те шаги, которые мы сделаем вместе, поменяют судьбу всего региона", - сказал президент Турции.

Развитие отношений после референдума

По мнению Путина, постепенное восстановление внутриполитической ситуации в Турции создаст условия для поступательного развития отношений с Россией.

"Мы исходим из того, что в перспективе ситуация внутриполитическая будет восстанавливаться и это создаст дополнительные условия для поступательного развития российско-турецких отношений", - сказал Путин.

Российский лидер еще раз поздравил своего коллегу с результатами недавно прошедшего в Турции референдума, по итогам которого президентские полномочия будут значительно расширены. По словам Путина, "многие вещи, которые с вами делаем, носят концептуальный характер и требуют обсуждения в парламенте".