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Председателя гордумы Ярославля отправили в отставку из-за незадекларированного имущества

Политика
3 мая, 14:42 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 3, мая. /ТАСС

По данным прокуратуры, Павлу Зарубину с 2009 по 2015 год принадлежал гараж в одном из кооперативов, но он не отразил это в декларации о доходах

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Гордума Ярославля отправила в отставку своего председателя Павла Зарубина, а также лишила его статуса депутата. Об этом ТАСС сообщил сам Зарубин.

"Депутаты проголосовали за мою отставку. Меня попытались обвинить в нарушении при сдаче декларации. Якобы я не задекларировал гараж, которым никогда не пользовался. С правовой точки зрения лишать за это полномочий - решение очень спорное, буду его оспаривать", - сказал Зарубин.

По данным прокуратуры Ярославля, экс-депутату с 2009 года принадлежал гараж в одном из кооперативов. Зарубин не указал данный факт в декларации о доходах. В 2015 году он продал гараж.

"Прокуратурой Ярославля установлен достоверно факт сокрытия депутатом муниципалитета Зарубиным сведений о правах на объект недвижимого имущества - гаражный бокс", - сообщил на заседании прокурор Ярославля Игорь Мокичев.

По решению муниципалитета и.о. председателя муниципалитета назначен вице-спикер Павел Дыбин.

Павел Зарубин избирался в муниципалитет от партии "Единая Россия" в 2012 году, в июне 2015 года стал его председателем.

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