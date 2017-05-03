Бородавкин: Москва и Дамаск искренне заинтересованы в успехе встречи в Астане

ЖЕНЕВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Осуществленная накануне международной встречи по Сирии в Астане операция по доставке гуманитарной помощи в Восточную Гуту при участии российских военных Центра по примирению в Хмеймиме убедительно свидетельствует об искренней заинтересованности Москвы и Дамаска в успехе астанинских переговоров и готовности к мерам восстановления доверия. Об этом заявил ТАСС постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин.

"Российская сторона все делает для того, чтобы мирные жители Сирии регулярно получали продовольствие и предметы первой необходимости, - сказал он. - Направление при активном российском участии масштабной помощи в Думу - район, удерживаемый вооруженными группировками, накануне международной встречи по Сирии в Астане, убедительно свидетельствует об искренней заинтересованности России и правительства Сирии в успехе астанинских переговоров, готовности даже к односторонним мерам восстановления доверия. Хотелось бы, чтобы оппозиция и ее спонсоры последовали этому примеру и вместо выдвижения предварительных условий способствовали работе гуманитарных агентств в Сирии".

В Восточную Гуту ранее была доставлена помощь для 35 тысяч сирийцев по линии ООН, Международного комитета Красного Креста и Сирийского общества Красного Полумесяца. В Думу прибыла транспортная колонна из 51 грузовика. "Российские дипломаты и военные с самого начала подготовки этой гуманитарной операции фактически в режиме реального времени осуществляли вместе с коллегами из ООН отработку каждой ее детали. Важную роль в проводке гуманитарной колонны сыграли офицеры из Центра по примирению в Хмеймиме", - подчеркнул Алексей Бородавкин.

Четвертый раунд межсирийских переговоров в Астане стартовал 3 мая, на четверг запланировано пленарное заседание. В консультациях принимают участие делегации стран - гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана), а также представители ООН, Иордании, США, правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции.