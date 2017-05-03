Чижов: РФ не намерена возвращаться к отношениям с ЕС, как будто ничего не произошло

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БРЮССЕЛЬ, 3 мая. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Россия, также как и ЕС, не намерена возвращаться к двусторонним отношениям, как будто ничего не произошло, но нацелена на их оживление. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, отвечая на вопрос ТАСС.
"Россия также не намерена идти к отношениям, как будто ничего не произошло. Мы хотим, чтобы наши отношения были восстановлены из того состояния, в котором они находятся сегодня, но чтобы они стали более конструктивными и прагматическими, а также отражали интересы обеих сторон", - подчеркнул он.
"В 2015 год были опубликованы два документа с интервалом в несколько месяцев. Сначала Россия опубликовала свою Концепцию внешней политики, затем в июне ЕС представил свою глобальную стратегию внешней политики. Соответствующие параграфы этих документом не идентичны: Россия нацелена на развитие сотрудничества и партнерства с ЕС, тогда как стратегия ЕС описывает отношения с РФ как вызов. Я не скажу, что эти подходы полностью несовместимы, но они точки зрения наших стран на будущие отношения", - сказал он.
Чижов также сообщил, что Бельгия заинтересована принять главу МИД РФ Сергея Лаврова в Брюсселе. Постпред РФ при ЕС заявил об этом, отвечая на вопрос о возможном ответном визите после поездки в Москву верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини 24 апреля.
"Любой визит в Брюссель, если мы говорим о полноценном визите, обязательно будет включать двусторонний компонент. Бельгийское правительство заинтересовано принять министра Лаврова, что предоставит возможность продолжить диалог с ЕС", - сказал российский постпред.