Чижов: Россия не вмешивается в политический кризис в Македонии

БРЮССЕЛЬ, 3 мая. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Россия не вмешивается в политический кризис в Македонии и считает необходимым сохранить единство страны и ее конституционные основы. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов на пресс-конференции в Брюсселе.

"Россия не вмешивается в этот кризис. Мы считаем, что главное - это сохранить единство страны и ее конституционные основы, - сказал он. - Мое мнение, что для выхода из кризиса этой стране потребуются новые выборы. Когда и как они будут их проводить - решать им".