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Чижов: Россия не вмешивается в политический кризис в Македонии

Политика
3 мая, 17:08 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Денис Дубровин

В РФ считают необходимым сохранить единство и конституционные основы Македонии, подчеркнул постпред

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БРЮССЕЛЬ, 3 мая. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Россия не вмешивается в политический кризис в Македонии и считает необходимым сохранить единство страны и ее конституционные основы. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов на пресс-конференции в Брюсселе.

"Россия не вмешивается в этот кризис. Мы считаем, что главное - это сохранить единство страны и ее конституционные основы, - сказал он. - Мое мнение, что для выхода из кризиса этой стране потребуются новые выборы. Когда и как они будут их проводить - решать им".

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Политический кризис в Македонии
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