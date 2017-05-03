Путин: отношения между РФ и Турцией вернулись к норме

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в резиденции "Бочаров ручей" © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что период восстановления отношений РФ и Турции после кризиса завершен, они вернулись к нормальному состоянию.

"Некоторое время назад наши двусторонние отношения (РФ и Турции) проходили испытание на прочность, - заявил глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. - Сейчас можно с уверенностью констатировать, что восстановительный период в российско-турецких связях завершен, мы возвращаемся к нормальному партнерскому взаимодействию".

"Турция является важным и перспективным партнером России", - подчеркнул российский лидер. По его словам, РФ и Турция настроены на дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества в соответствии с Договором об основах двухсторонних отношений, которому в конце мая исполняется 25 лет.

Снятие барьеров в торговле

Путин также заявил, что обсудил с Эрдоганом вопросы снятия ограничений и барьеров в торговле, стороны также коснулись возможности перехода к расчетам в национальных валютах.

"Особое внимание уделили (на переговорах с Эрдоганом) взаимодействию в экономической сфере, снятию ограничений и барьеров, мешающих расширению торговых и инвестиционных обменов, коснулись возможности перевода взаимных расчетов на национальные валюты", - сообщил он.

"Важно, что удалось прекратить падение взаимной торговли, в первые месяцы этого года был зафиксирован небольшой рост товарооборота - около 3%", - констатировал Путин. По его словам, они с Эрдоганом договорились ускорить подготовку соглашения об услугах и инвестициях, а также завершить формирование совместного инвестиционного фонда объемом до $1 млрд.

Одной из тем переговоров стала энергетика. Российский лидер напомнил о работе по строительству нового газопровода "Турецкий поток". "Его реализация позволит существенно укрепить энергобезопасность Турции и Европы, расширить возможности России по экспорту газа", - подчеркнул российский лидер. Также обсуждалось строительство в Турции АЭС "Аккую", инвестиции в которую оцениваются в $22 млрд.

РФ и Турция договорились о комплексном решении вопросов ограничений в экономических отношениях двух стран, заявил Путин.

"Вы спросили когда можно будет сказать о том, что ограничения, возникшие некоторое время назад, сняты. Об этом можно сказать сегодня. Мы договорились о комплексном решении всех этих проблем, связанных с ограничениями. Исходим из того, что любые ограничения разрушают экономику, вредят в конечном итоге нашим производителям", - сказал Путин.

При этом президент отметил, что отдельные ограничения в отношениях РФ и Турции будут оставаться по объективным причинам.

РФ не планирует навечно закрыть рынок от товаров из-за рубежа, в частности, томатов из Турции, ограничения со временем будут сниматься, заявил российский президент.

Безопасность туристов

Путин подчеркнул принципиальную важность обеспечения безопасности туристов из РФ в Турции.

"В эти майские праздники треть российских туристов, которые поехали отдыхать за границу, выбрали именно Турцию, - заявил глава российского государства. - Поэтому принципиально важно обеспечить надежную безопасность российских граждан на турецких курортах". "Российские профильные ведомства готовы оказывать турецким спецслужбам всяческое содействие в подобных вопросах".

Говоря о сотрудничестве в гуманитарной сфере, Путин напомнил, что в 2019 году намечено проведение перекрестных Годов культуры и туризма РФ и Турции.

Президент также отметил, что РФ готова смягчить визовый режим для отдельных категорий граждан Турции, но нужно улучшить антитеррористическое взаимодействие спецслужб.