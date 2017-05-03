Путин: РФ и Турция видят решение конфликта в Сирии только в политико-дипломатическом русле

СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Турция видят решение конфликта в Сирии только в политико-дипломатическом русле.

"Мы с господином президентом (Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом) придерживаемся точки зрения, что решение сирийского конфликта может быть обеспечено исключительно политико-дипломатическими средствами", - заявил глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом. Путин напомнил, что во многом благодаря активной роли России, Турции и Ирана удалось не только добиться прекращения боевых действий в Сирии, но и усадить представителей официального Дамаска и вооруженную оппозицию за стол переговоров в Астане.

Также на переговорах было уделено большое внимание борьбе с международным терроризмом. "Договорились укреплять взаимодействие на этом направлении по линии спецслужб и Министерств обороны. В частности, продолжить практику регулярного проведения межведомственных консультаций по антитеррору", - сообщил Путин.

По его словам, на переговорах обсуждалась и подготовка 25-го саммита Организации Черноморского экономического сотрудничества, который пройдет 22 мая в Стамбуле. По словам президента, Россия на нем будет представлена "на достойном уровне".

Путин поблагодарил Эрдогана и его делегацию "за прямой и конструктивный разговор". "Уверен, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему развитию стратегического взаимодействия наших стран на основе принципов партнерства и добрососедства", - заключил глава государства.

Создание зон деэскалации

США поддерживают идею создания зон деэскалации в Сирии, сообщил Путин.

"Один из способов закрепления режима прекращения огня это создание зон безопасности или зон деэскалации. Об этом мы слышали из одного из выступлений президента США, - сказал российский лидер. - Мы вчера по телефону с господином Трампом обсуждали эту тему. Насколько я понял, американская Администрация поддерживает эти идеи".

Полетов авиации в зонах безопасности в Сирии не будет, если из этих районов не будет исходить военная активность, сказал Путин.

РФ рассчитывает, что участники встречи по Сирии в Астане примут решение о создании зон деэскалации в Сирии, заявил Путин.

"Мы исходим из того, что непосредственно участники конфликта, которые собрались сегодня в Астане, примут окончательное решение, потому что в конечном итоге только от них зависит, какова будет судьба их страны", - сказал Путин. По его словам, предварительно Москва провела консультации с Дамаском и Тегераном. Он подчеркнул, что нужно создавать такие механизмы, которые бы гарантировали прекращение кровопролития и создали бы условия для начала политического диалога. "В этом смысле наши позиции с президентом Турции полностью совпадают", - отметил российский лидер.

Президент РФ подчеркнул, что Россия, Турция и Иран, как гаранты прекращения огня, сделают все, чтобы эти механизмы совершенствовались и были действенными. "Мы поддерживаем это предложение", - заключил он.

Борьба с терроризмом будет продолжаться, несмотря на планы создания зон безопасности в Сирии, отметил российский президент.