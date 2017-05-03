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РФ приветствует договоренности между сторонами в Ливии на встрече в Абу-Даби

Политика
3 мая, 18:50 UTC+3

Встреча премьер-министра Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифа Хафтара прошла 2 мая

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Россия приветствует договоренности между премьер-министром Правительства национального согласия Фаизом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром, достигнутые на встрече в Абу-Даби 2 мая. Об этом заявили в МИД РФ.

"В Москве приветствуют проявленную властями в Триполи и военно-политическим руководством в Тобруке готовность к конструктивному диалогу для поиска взаимоприемлемых решений по ключевым вопросам внутриливийской повестки дня, призванных вывести страну из затянувшегося политического кризиса, - отметили в российском дипведомстве. - Надеемся, что достигнутые в Абу-Даби договоренности станут поворотным пунктом в процессе политического урегулирования в Ливии. Это отвечает не только чаяниям ливийского народа, но и интересам всего региона Ближнего Востока и Северной Африки".

"Со своей стороны в контактах с ливийскими сторонами продолжим усилия, направленные на достижение национального согласия, обеспечение условий для устойчивого развития Ливии как единого, суверенного и независимого государства", - добавили в российском дипведомстве.

В МИД РФ указали, что по итогам переговоров Сарраджа и Хафтара были достигнуты принципиальные договоренности, в том числе о создании общенациональных органов власти и силовых структур. "Достигнуто понимание относительно дальнейших шагов по нормализации ситуации в сфере безопасности, предусматривающих, среди прочего, роспуск милицейских формирований и разрозненных вооруженных группировок, а также меры по противодействию нелегальной миграции", - подчеркнули в министерстве.

Для окончательного оформления договоренностей планируется создать рабочие группы, а после подписания подготовленного данными группами соглашения в шестимесячный срок провести всеобщие президентские и парламентские выборы. Следующая встреча Сарраджа и Хафтара может состояться уже на следующей неделе. 

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