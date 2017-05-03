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Москва готова взаимодействовать с экспертами Совета ООН по правам человека

Политика
3 мая, 18:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

С российской стороны было выражено неприятие практики введения односторонних принудительных мер, которые не только нарушают нормы международного права, но и подрывают дипломатические усилия государств

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Россия готова продолжать взаимодействие со спецдокладчиком ООН по правам человека, занимающимся вопросами негативного воздействия односторонних принудительных мер, Идрисом Джеизари, а также другими конструктивно настроенными экспертами Совета ООН по правам человека. Об этом заявили в МИД РФ.

Как напомнили в министерстве, Джеизари находился с рабочим визитов в России 24-28 апреля. "Был обсужден широкий круг вопросов, касающихся правозащитных аспектов введенных в отношении России рядом государств санкций и их влияния на различные сферы жизни", - информировали в дипведомстве.

"С российской стороны было выражено категорическое неприятие практики введения односторонних принудительных мер, которые не только нарушают нормы международного права, а также основные права и свободы человека, но и подрывают политико-дипломатические усилия государств по разрешению кризисных ситуаций, - отметили в МИД. - Было подчеркнуто, что единственным легитимным органом, уполномоченным на применение санкций, является Совет Безопасности ООН".

Кроме того, акцентировалось внимание на том, что введенные в отношении России санкции стали ответом на проведение Москвой независимой внешней политики, "своего рода наказанием за реализацию жителями Крыма своего законного права на самоопределение и права на свободу выражения мнения, закрепленных в основополагающих международных документах по правам человека". "РФ намерена продолжать взаимодействие с Джезайри, а также с другими конструктивно настроенными специальными процедурами Совета ООН по правам человека", - подчеркнули в министерстве.

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