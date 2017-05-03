Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кремль рассчитывает, что обсуждение тем зон безопасности в Сирии не затянется надолго

Политика
3 мая, 19:19 дата обновления: 3 мая, 19:22 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в вопросе функционирования таких зон еще "далеко не все понятно"

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Вопрос об установлении в Сирии зон безопасности (деэскалации) только начинает обсуждаться, но данный процесс не должен затягиваться надолго. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что в вопросе функционирования таких зон еще "далеко не все понятно". "Эта идея только начинает обсуждаться, причем она обсуждается вот именно сегодня, именно завтра (на переговорах по Сирии) в Астане", - сказал представитель Кремля. "Это начало разговора, безусловно, мало кто хочет, чтобы он затягивался надолго, потому что тогда едва ли можно будет выйти на решение, но тем не менее начало уже происходит именно в эти часы (в Астане)", - подчеркнул Песков, комментируя итоги переговоров в Сочи президентов РФ и Турции - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он отметил, что создание зон деэскалации нацелено на закрепление режима прекращения боевых действий. "Это зоны, которые, в свою очередь, в случае их имплементации, позволят как раз сохранить территориальную целостность Сирии, позволят избежать ситуации, когда Сирия будет разделятся на некие эфемерные зоны влияния и так далее. Поэтому, это чрезвычайно важно, чтобы создать почву для дальнейшего выхода на политическое урегулирования проблемы, которое, по общему убеждению, является абсолютно безальтернативным", - сказал Песков.

Кроме того, по словам представителя Кремля, "есть уверенность в том, что мы все должны относиться к террористам как к террористам". "А дефиниция террористов у нас абсолютно однозначная, она не терпит трактовок - речь идет именно о тех организациях и группировках, которые перечислены в соответствующем списке ООН", - подчеркнул Песков, пояснив, что возможное введение зон безопасности в Сирии не будет означать паузу в борьбе с террористами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Встреча Путина и Эрдогана
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские радикалы грозят провести 9 мая акцию "Смертный полк"
2
Все, кроме помидоров: Москва и Анкара договорились о снятии торговых ограничений
3
Интерпол прекратил розыск Виктора Януковича и его сына
4
Директор ФБР: Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США
5
Борис Корчевников назначен директором телеканала "Спас"
6
В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за границу
7
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама