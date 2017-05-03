Кремль рассчитывает, что обсуждение тем зон безопасности в Сирии не затянется надолго

СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Вопрос об установлении в Сирии зон безопасности (деэскалации) только начинает обсуждаться, но данный процесс не должен затягиваться надолго. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что в вопросе функционирования таких зон еще "далеко не все понятно". "Эта идея только начинает обсуждаться, причем она обсуждается вот именно сегодня, именно завтра (на переговорах по Сирии) в Астане", - сказал представитель Кремля. "Это начало разговора, безусловно, мало кто хочет, чтобы он затягивался надолго, потому что тогда едва ли можно будет выйти на решение, но тем не менее начало уже происходит именно в эти часы (в Астане)", - подчеркнул Песков, комментируя итоги переговоров в Сочи президентов РФ и Турции - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он отметил, что создание зон деэскалации нацелено на закрепление режима прекращения боевых действий. "Это зоны, которые, в свою очередь, в случае их имплементации, позволят как раз сохранить территориальную целостность Сирии, позволят избежать ситуации, когда Сирия будет разделятся на некие эфемерные зоны влияния и так далее. Поэтому, это чрезвычайно важно, чтобы создать почву для дальнейшего выхода на политическое урегулирования проблемы, которое, по общему убеждению, является абсолютно безальтернативным", - сказал Песков.

Кроме того, по словам представителя Кремля, "есть уверенность в том, что мы все должны относиться к террористам как к террористам". "А дефиниция террористов у нас абсолютно однозначная, она не терпит трактовок - речь идет именно о тех организациях и группировках, которые перечислены в соответствующем списке ООН", - подчеркнул Песков, пояснив, что возможное введение зон безопасности в Сирии не будет означать паузу в борьбе с террористами.