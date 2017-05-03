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МИД РФ: потакание великоалбанским устремлениям Косово грозит конфликтом на Балканах

Политика
3 мая, 19:50 UTC+3 МОСКВА 3, мая. /ТАСС

В ведомстве считают неприемлемым отсутствие адекватной реакции со стороны покровителей Приштины, прежде всего ЕС и США, на подобные экстремистские высказывания

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Слепое потакание великоалбанским устремлениям Приштины ведет к разжиганию межэтнических противоречий и конфликту на Балканах. Об этом заявили  в МИД РФ в связи с отсутствием реакции западных стран на угрожающие высказывания в адрес сербов экс-премьера непризнанного Косово Рамуша Харадиная.

"Обратили внимание на агрессивные заявления одиозного косовоалбанского деятеля Харадиная в адрес Белграда и сербского руководства, - отметили в российском дипведомстве. - Считаем неприемлемым отсутствие адекватной реакции со стороны покровителей Приштины, прежде всего ЕС и США, на подобные экстремистские разнузданные высказывания".

В МИД РФ задались вопросом, не означает ли молчание западных стран признанием высказываний Харадиная допустимыми. "Брюссель и Вашингтон солидарны с Харадинаем? Или просто не в состоянии урезонить своего подопечного?", - продолжили в министерстве.

"Данный эпизод демонстрирует, что косовское квазигосударство является главным источником региональной нестабильности, а слепое потакание великоалбанским устремлениям ведет к разжиганию межэтнических противоречий, наращиванию конфликтного потенциала на Балканах", - указали в МИД РФ.

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