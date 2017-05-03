Эксперты считают подготовку к саммиту G20 основной целью визита Меркель в Россию

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным убедилась в том, что Москва конструктивно настроена в преддверии саммита "Большой двадцатки" 7-8 июля в Гамбурге, и обсудила с российским лидером повестку встречи, которая может стать поворотной для мировой политики. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС научный директор Германо-российского форума, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Александр Рар.

"Меркель договорилась с Путиным о том, что нормандский формат и минский процесс остаются в силе, что Россия не будет вставлять палки в колеса повестки саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге, а, наоборот, настроена на сотрудничество - в том числе по защите окружающей среды, в энергетической политике и в вопросах дигитализации экономики (а это любимая тема канцлера), - отметил он. - В этом смысле канцлер может ехать домой спокойно, саммит спасен, и там будет продолжение плодотворных переговоров".

"В целом сенсаций и прорывов не произошло, - констатировал эксперт. - Это была рутинная, рабочая встреча". Тем не менее, по словам Рара, визит был важен для германского канцлера, которой в сентябре предстоят парламентские выборы, ведь в ходе избирательной кампании Меркель хотела бы предстать первоклассным дипломатом, способным договариваться и торговаться с мировыми лидерами.

Политолог напомнил, что с этой целью Меркель совсем недавно побывала у президента США Дональда Трампа и попыталась смягчить его позицию по вопросам НАТО и ЕС.

Эксперт клуба "Валдай" Ханц-Фридрих фон Плёц также уверен, что основной целью визита Меркель была подготовка встречи глав "двадцатки". "Меркель нужно было обсудить подготовку к саммиту с Путиным, который является важным участником этой встречи", - указал он.

"И, конечно, лидеры двух стран воспользовались возможностью, чтобы обсудить основные международные вопросы, однако, с учетом всех проблем, существующих между нашими странами, какого-то прорыва не произошло", - добавил собеседник агентства.

"Минск" не выполняется - санкции остаются

По мнению фон Плёца, санкции не были основной темой дискуссии лидеров России и ФРГ, так как обеим сторонам предельно ясно, что пока ситуация на Украине не улучшилась этот вопрос остается без изменений.

"На пресс-конференции и канцлер, и президент сообщили, что ход выполнения минских соглашений обсуждался и подтвердили безальтернативность этих договоренностей, - сказал он. - Как известно, вопрос снятия санкций зависит от полного выполнения "Минска-2". При этом Киев до сих пор не предпринял ряд шагов, которые его обязывают сделать минские соглашения, хотя верно и то, что украинским властям сложно действовать в условиях непрекращающегося конфликта на юго- востоке страны".

"Ситуация продолжает оставаться очень сложной, и то, что оба лидеры выразили приверженность полному выполнению "Минска-2", должно было стать важным сигналом для сторон в конфликте", - считает фон Плёц.

Со своей стороны Александр Рар также отметил, что для немецкого бизнеса - тех, кто ожидал, что Меркель пойдет на послабление санкций против России, - встреча стала определенным разочарованием. "Сенсацией было бы, если бы Меркель немного изменила риторику и сказала о том, что минские соглашения не выполняются, потому что Киев не предоставляет обещанную автономию двум непризнанным республикам Донбасса, - отметил он. - Поскольку германский лидер этого не делает, Украина не продвигается в выполнении минских соглашений".

И все-таки Меркель и Путин попытались сделать первые шаги в сторону нормализации отношений, считает собеседник ТАСС. Следующим важным этапом этого процесса, по его словам, станет июльская встреча мировых лидеров в Гамбурге. "Там к разговорам Меркель и Путина присоединятся лидер Китая, позиции которого достаточно хорошо известны, а также Трамп, который впервые приедет на такую встречу, и новый президент Франции. Там мы откроем или не откроем новую главу мировой и европейской политики", - подытожил Рар.