Клинцевич: Россия и Турция признали право друг друга отстаивать свои интересы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Главным итогом состоявшейся встречи президентов России и Турции стало признание права двух стран на отстаивание своих интересов. Такое мнение высказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя переговоры Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сенатор напомнил, что встреча в Сочи состоялась после телефонного разговора российского президента со своим американским коллегой Дональдом Трампом и стала его некоторым продолжением.

"Возьму на себя смелость рассматривать эти события в единой связке, что, в свою очередь, наталкивает на определенные выводы. Прежде всего, отмечу, что Россия подтвердила свою готовность взаимодействовать с США в Сирии, в частности, в создании там зон безопасности. Но если в телефонном разговоре двух президентов эта инициатива обсуждалась в общем плане, то на встрече в Сочи она, так сказать, стала "обрастать мясом". Не знаю, насколько далеко мы продвинемся в ее реализации, но американцам, по крайней мере, послан сигнал, что далеко не все в Сирии зацикливается на них", - сказал Клинцевич.

Он подчеркнул, что не склонен идеализировать российско-турецкие отношения, однако почва для взаимовыгодного сотрудничества уже найдена.

"У каждой из сторон свои, и далеко не всегда совпадающие интересы, что вполне естественно. Просто Россия и Турция, пройдя сложнейший период в своих взаимоотношениях, переступив в чем-то через себя, признали право друг друга иметь и отстаивать свои интересы. И в этом, на мой взгляд, кроется самая прочная основа нашего нынешнего взаимовыгодного сотрудничества. Вот именно этого Россия ждет и от США, тогда дело пойдет на лад, в том числе и в Сирии", - считает Клинцевич.

Предыдущая встреча Путина и Эрдогана состоялась в марте в Москве, с начала текущего года лидеры также пять раз общались по телефону.