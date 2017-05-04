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Путин обсудит реализацию майских указов по развитию МФЦ и расселению аварийного жилья

Политика
4 мая, 0:06 UTC+3 МОСКВА 4, мая. /ТАСС

На обсуждение вынесено предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет 4 мая в Кремле совместное заседание Государственного совета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президентская Комиссия была сформирована для мониторинга выполнения задач, поставленных майскими указами главы государства в 2012 году.

"На обсуждение вынесены три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ (многофункциональных центров), независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья", - говорится в сообщении. С докладами по каждому блоку выступят профильные министры и руководители регионов - глава Минэкономразвития Максим Орешкин и губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава Минтруда Максим Топилин и губернатор Псковской области Андрей Турчак, глава Минстроя Михаил Мень и глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Мониторинг выполнения "майских указов"

Одиннадцать так называемых майских указов были подписаны Путиным 7 мая 2012 года, в день его инаугурации на третий президентский срок. Эти документы определили цели и задачи развития страны на ближайшие годы в социальной, экономической, внешнеполитической, демографической сферах и в области безопасности. Выполнение большей части поставленных задач должно быть завершено к 2018 году.

В предыдущие годы Путин также проводил заседания Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей в мае, подводя промежуточные итоги выполнения "майских указов". Вынесенные на предстоящее заседание Комиссии и Госсовета темы касаются реализации указов о государственной социальной политике, о совершенствовании системы госуправления и о мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем.

Вопросы повестки

Выступая в апреле на медиафоруме Общероссийского народного фронта глава государства пообещал сделать все необходимое для продолжения реализации программы расселения ветхого и аварийного жилья. Он тогда не стал говорить о возможных объемах или сроках, но назвал данную программу очень эффективной. Ранее президент также подчеркивал, что выделение денег на расселение аварийного жилья не должно вести к снижению затрат на текущий ремонт жилых домов: "Нельзя допускать, чтобы люди жили в бараках, в нечеловеческих условиях, но нужно следить за имеющимся жилым фондом, нельзя допускать роста аварийного жилья".

Само расселение ветхих домов тоже не всегда выполняется в срок, в связи с чем, например, в феврале 2016 года Путин даже объявил выговор Александру Худилайнену, занимавшему тогда пост главы Карелии.

Что касается развития сети многофункциональных центров, то президент ранее, в частности, указывал на необходимость повышения эффективности взаимодействия между органами власти и МФЦ, что позволит серьезно сократить сроки предоставления соответствующих государственных и муниципальных услуг.

По еще одной теме сегодняшнего совещания - оценке населением качества оказания услуг в социальной сфере - Путин ранее обращал внимание на то, что на основе такой оценки должны приниматься и кадровые, и управленческие решения. В целом, по его словам, открытость и учет общественного мнения должны стать стимулами для преобразований в социальной сфере.

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