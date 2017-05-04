Лавров в Финляндии обсудит развитие двусторонних связей, Сирию и безопасность на Балтике

ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Финляндию проведет переговоры с главой МИД республики Тимо Сойни, на которых обсудит развитие двусторонних отношений и региональную проблематику.

"Министры иностранных дел России и Финляндии продолжат заинтересованный диалог по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня, обменяются мнениями по международной проблематике", - сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

В пресс-службе МИД Финляндии уточнили, что среди основных тем встречи глав внешнеполитических ведомств будут ситуация на Украине, в Сирии и на Корейском полуострове, тенденции в сфере безопасности в регионе Балтийского моря.

Во время пребывания в Финляндии запланирована также встреча Сергея Лаврова с президентом Саули Ниинистё.

В МИД РФ отметили, что регулярный политический диалог Москвы и Хельсинки "продолжает активно развиваться". В частности, президенты двух стран Владимир Путин и Саули Ниинистё в 2016 году встречались дважды, очередной контакт лидеров состоялся в этом году на полях международной конференции "Арктика - территория диалога" в Архангельске в конце марта.

Курс ЕС наработанные связи не нарушил

В Москве убеждены, что отношения двух стран "находятся в хорошем состоянии". "Сотрудничество основывается на взаимовыгодных торгово-экономических и инвестиционных связях, тесном взаимодействии на государственной границе между двумя странами, динамичном межрегиональном и приграничном сотрудничестве, прямых контактах между людьми", - подчеркнули в российском дипведомстве.

При этом Москва и Хельсинки смогли существенно ограничить влияние непростого периода в отношениях РФ и ЕС на развитие двустороннего взаимодействия. "Влияние на двусторонние связи неблагоприятного политического фона и деструктивной линии Евросоюза в отношении России, которую поддерживает Финляндия, удалось с обеих сторон в значительной степени ограничить при помощи наработанного в течение десятилетий опыта и традиции конструктивного и прагматичного взаимодействия", - заявили в министерстве.

Россия и Финляндия, продолжили в дипведомстве, плодотворно взаимодействуют на площадке ООН, в региональных форматах на севере Европы и в Арктике, таких как Совет государств Балтийского моря, Совет Баренцева/Евроарктического региона, "Северное измерение", а также Арктический совет (АС), председательство в котором Финляндия примет от США на министерской сессии АС на Аляске 11 мая.

В МИД напомнили, что Финляндия не является членом НАТО, однако страна входят в пятерку наиболее продвинутых партнеров альянса, наряду с Австралией, Грузией, Иорданией и Швецией. "При этом, однако, по данным социологических опросов, "за" вступление Финляндии в НАТО высказывается лишь около четверти населения, "против" - около половины. Эти показатели остаются стабильными уже более десяти лет", - обратили внимание в министерстве.

В дипведомстве отмечают, что Финляндия полностью придерживается занятой Европейским союзом позиции в связи с событиями на Украине. "Ключевым условием разрешения конфликта в Хельсинки считают выполнение Минских договоренностей", - заметили в МИД.

Тенденции в экономике

В настоящее время Россия занимает третью позицию после Германии и Швеции среди торговых партнеров Финляндии, указали в МИД. При этом сокращение объемов взаимной торговли удалось остановить. "Продолжавшееся с 2014 года снижение объемов товарооборота (более чем в два раза - с 18 до $9 млрд в 2016 году) прекратилось во второй половине прошлого года. В январе - феврале этого года объем торговли вырос на 58% до $1,8 млрд", - констатировали в министерстве.

Стабильным остается инвестиционное сотрудничество, обратили внимание в дипведомстве. Так, объем финских накопленных прямых инвестиций в Россию по итогам трех кварталов 2016 года составил $3,7 млрд, российских в Финляндию - $2,7 млрд.

Крупнейшим российским инвестиционным проектом на территории Финляндии является строительство АЭС "Ханхикиви-1" с участием госкорпорации "Росатом" на основе российских технологий. В Финляндии присутствует около 3 тыс. компаний с участием российского капитала, в основном в сфере торгово-посреднических и консалтинговых услуг, туризма, транспорта и логистики, отметили в МИД.

На российском рынке сегодня активно работает свыше 400 финских фирм, прямо или косвенно в торговлю с Россией вовлечено около 7 тыс. финских компаний.

"Высокой активностью отличаются взаимные поездки граждан России и Финляндии", - обратили внимание в дипведомстве. При этом количество пересечений российско- финляндской границы, хотя и остается весьма внушительным, сократилось в последние годы: с 13 млн в 2013 году, что является рекордным показателем, до 8,8 млн в 2016 году.