Уровень электоральной поддержки Путина составляет 61-66%

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Уровень электоральной поддержки президента России Владимира Путина на составляет 61-66%, число его сторонников растет, несмотря на экономические и внешнеполитические сложности. При этом среди молодых людей, которые в силу возраста впервые будут голосовать на президентских выборах в марте 2018 года, 65% намерены поддержать действующего руководителя страны. Такие данные приводятся в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) под названием "Путинское большинство" накануне большого избирательного цикла".

4 мая ФоРГО в третий раз представит доклад о феномене "путинского большинства". Исследование основывается на данных исследовательского холдинга Romir (эксклюзивный представитель Gallup International в России и СНГ), Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Политически активное большинство

"Исследования показывают, что уровень электоральной поддержки (действующего главы государства) находится в пределах 61-66%", - говорится в докладе. При этом Путин еще не объявил о намерении выдвигаться на новый срок.

"Путинское большинство", полагают политологи, демонстрирует высокую политическую активность и способность к мобилизации в рамках электоральных процедур. Эксперты ФоРГО пришли к выводу, что Путин пользуется беспрецедентной поддержкой населения. "Ни один из возможных оппонирующих кандидатов на предстоящих выборах не сможет составить значимой конкуренции действующему главе государства, что позволяет сделать вывод, подтверждающий референдумный характер предстоящей кампании", - говорится в докладе.

Также авторы исследования отмечают, что практически пятая часть из тех, кто на момент проведения опроса не определился с выбором, в значительной степени проголосуют за кандидатуру Путина, что в целом может означать поддержку избирателей на уровне около 70-75%.

Год назад в докладе ФоРГО о "путинском большинстве" указывалось, что возможность проголосовать за Путина на президентских выборах допускали 84% респондентов. Руководитель фонда Константин Костин пояснил ТАСС, что сравнивать этот показатель и нынешний уровень электоральной поддержки президента в диапазоне 61-66% нельзя.

В прошлом докладе использовались данные лишь одной социологической службы - ВЦИОМ, а сейчас исследование основано на результатах опросов трех служб, отметил он. "Здесь мы говорим о средних значениях. Если бы мы брали только ВЦИОМ, на котором мы основывались в прошлый раз, то он и сейчас эти цифры говорит", - сказал Костин, уточнив, что показатель складывается из 66% готовых голосовать за Путина и 15% неопределившихся, которые с большой вероятностью могут сделать выбор в пользу него.

В целом базовый электорат Путина на сегодняшний день находится около значения 77% (по данным исследования Romir) и складывается из тех, кто на вопрос "Можете ли вы назвать себя сторонником Путина?" ответил "определенно да" и "скорее да". Кроме того, исследователи выделяют также периферию "путинского большинства". Таких людей порядка 20%, это те, кто на тот же вопрос ответил: "В чем-то могу назвать себя сторонником, в чем-то не могу".

Молодежь пополняет "путинское большинство"

"Вопреки прогностическим умозаключениям ряда экспертов, сложная экономическая и внешнеполитическая ситуация не повлекла за собой оттока сторонников действующего президента РФ. Напротив, проведенные исследования позволяют говорить, что существующие объективные трудности содействовали не только консолидации "путинского большинства", но и привели к притоку в его ряды новых сторонников", - говорится в докладе.

По данным ФоРГО, увеличение числа людей, поддерживающих Путина, происходит прежде всего за счет молодежи и тех, кто по тем или иным причинам не принимал участия в избирательных кампаниях предыдущих электоральных циклов. Так, согласно результатам опроса Romir, среди респондентов в возрасте от 18 до 23 лет (это те, кто впервые примут участие в выборах) готовы отдать голоса за Путина 65%.

В возрастной группе от 24 до 34 лет за Путина готовы голосовать 64%, в возрастной группе 35-44 года - 61%, среди лиц в возрасте 45-59 лет - 56%, а в возрастной группе 60 лет и старше - 62%.

Между тем данные, полученные в ходе исследований ВЦИОМ и ФОМ, говорят о более высокой поддержке Путина среди людей старше 60 лет. По данным ВЦИОМ, за действующего президента в этой возрастной категории готовы проголосовать 80% респондентов, по данным ФОМ - 74%.

При этом, оговариваются авторы доклада, необходимо делать поправку на процент участников опросов, которые заявили о своем неучастии в выборах, тех, кто планирует испортить бюллетень, и, что самое главное, на тех, кто затрудняется с выбором на день опроса и может быть отнесен к категории неопределившихся. В частности, около 10% участников опроса заявили о своем неучастии в выборах, а 2% планируют испортить бюллетень.

Если не Путин, то кто?

"Путинское большинство", пришли к выводу в ФоРГО, не имеет альтернативного кандидата на выборах президента РФ, если в них не будет участвовать Путин. Согласно исследованию Romir, на вопрос "Если бы в президентских выборах в ближайшее воскресенье Владимир Путин не стал бы принимать участие, за кого из кандидатов вы бы проголосовали?" затруднились ответить 39% опрошенных. 17% заявили о том, что не пойдут на выборы, еще 12% отметили, что испортят или вынесут с участка бюллетень.

Аналогичная картина складывается и по итогам опросов ВЦИОМ. На вопрос "А если Путин не будет участвовать в выборах президента, то за кого вы бы проголосовали?" затруднились ответить 34% опрошенных. Еще 18% заявили, что вообще не стали бы участвовать в выборах. Намерение прийти и испортить бюллетень выразили 4% респондентов.

Среди тех сторонников действующего главы государства, кто все же готов сделать выбор при отсутствии Путина среди кандидатов, по данным Romir, 9% респондентов высказались в пользу лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 6% - в пользу главы КПРФ Геннадия Зюганова, 4% готовы отдать свои голоса за лидера "Справедливой России" Сергея Миронова.

Экс-министр финансов Алексей Кудрин, политик Ирина Хакамада и бизнесмен, участник президентских выборов в 2012 году Михаил Прохоров в качестве возможных "вторых номеров", согласно исследованию Romir, получили бы по 2%.

В то же время, по данным ВЦИОМ, от общего числа тех, кто готов пойти на выборы, если в них не примет участие Путин, 17% высказались за Жириновского, 10% - за Зюганова, а 7% - за Миронова.

Общаются в "ВКонтакте" и выступают за мощную армию

"Путинское большинство", полагают авторы доклада, в полной мере олицетворяет все население России "с идентичным кругом интересов, проблемным полем, ценностным каркасом и перспективными устремлениями". Оно представлено во всех возрастных, социально-демографических, профессиональных группах, равномерно распределено по крупным, средним, малым городам и сельским поселениям.

Представители "путинского большинства" демонстрируют консервативный подход к жизни и считают (по данным ВЦИОМ), что политика России должна быть ориентирована на укрепление государства, "развитие собственной российской цивилизации" (81%), что стране нужна стабильность, а людям - спокойная жизнь (82%). 69% респондентов одобряют траты на укрепление обороноспособности страны, 55% уверены, что "Россия должна быть великой державой с мощными вооруженными силами и влиять на все политические процессы в мире".

При этом 60% представителей сторонников Путина считают, что права и свободы личности не могут быть ограничены ни при каких обстоятельствах, 47% полагают, что социальная справедливость заключается в равенстве всех перед законом.

По данным Romir, среди жизненных приоритетов наиболее важными для представителей "путинского большинства" являются семья, дети, здоровье и материальное благополучие.

Телевидение остается главным источником информации для россиян, поддерживающих президента (об этом заявили 77% опрошенных Romir и 89% респондентов ВЦИОМ). Самыми популярными среди электората Путина социальными сетями являются отечественные "ВКонтакте" (74% по данным Romir) и "Одноклассники" (55%). Facebook используют только 28% респондентов, столько же сидят в Instagram.