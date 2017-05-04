МИД РФ: работа над эмбарго в отношении ИГ между США и Россией продолжается

РИМ, 4 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Работа над разработкой резолюции Совбеза ООН по введению эмбарго в отношении террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) продолжается. Об этом заявил в среду в ходе встречи с журналистами заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов, который принял участие в состоявшемся в Риме заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

"Работа продолжается, мы пытаемся договориться с США, потому что, как показывает опыт, когда мы договариваемся, остальные партнеры принимают сделку", - сказал российский дипломат. Он напомнил, что Россия еще полтора года назад предложила ввести полный запрет на торговлю с ИГ. "Это предложение впервые прозвучало на российско-американских консультациях по противодействию финансированию терроризма. Надо сказать, что работа в этом направлении, в отличие от российско-американского сотрудничества в целом по антитеррору, которое заморожено, никогда не прекращалась", - отметил Феоктистов.

США тормозят российскую инициативу

Он также напомнил, что прецедент применения санкций против не государства, а группировки был - в 1993 году была принята резолюция Совбеза в отношении Национального союза за полную независимость Анголы (УНИТА), известной политической оппозиционной группировки, действовавшей в Анголе. В контексте эмбарго в отношении ИГ американская сторона, по его словам, поставила две проблемы. "Первая заключается в том, что у ИГ нет постоянной территорий и нет границ. Установление эмбарго предполагает усиление пограничного контроля по периметру Сирии, Ирака и соседних стран", - пояснил дипломат.

"Второе - это гуманитарные последствия, потому что от санкций всегда страдает мирное население. Но при принятии санкционной резолюции всегда предусматриваются гуманитарные изъятия. Поэтому эти два обстоятельства мы рассматриваем как попытку отмахнуться от российской инициативы", - добавил он.

При этом он еще раз подчеркнул, что РФ готова к возобновлению полноценного и полномасштабного сотрудничества с США и другими странами в борьбе с терроризмом. "Мы открыты к этому сотрудничеству со всеми, потому что понимаем, что если не будет такого сотрудничества, сохранятся тихие гавани для террористов. Но мы готовы идти так далеко, насколько далеко готовы идти наши партнеры. Пока мы встречного движения не видим", - сказал Феоктистов.

Он констатировал, что доходы от торговли нефтью и газом ИГ, в том числе благодаря действиям ВКС РФ, уничтоживших инфраструктуру производства нефтепродуктов террористов на территории Сирии, значительно упали. "Но все равно эти доходы сохраняются, хотя и упали, по примерным оценкам, с миллиарда до 200 млн долларов в год. Есть у ИГ и другие источники дохода - от продажи сельхозпродукции до торговли человеческими органами и инвестиций в недвижимость в разных странах. Все это означает, что кто-то ведет бизнес с ИГ, кто-то продолжает финансовую подпитку террористов, поэтому и требуется эмбарго и жесткие меры в отношении тех, кто его не соблюдает", - заключил дипломат.