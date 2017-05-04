Кабмин опубликовал отчет о результатах выполнения "майских указов" президента

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Правительство РФ опубликовало на своем сайте информацию о результатах выполнения майских указов президента от 2012 года по 11 направлениям экономической, социальной, оборонной и государственной политики.

Соответствующие ведомства привели в них показатели своей работы по разработке федеральных законов и нормативных актов, а также статистические данные по конкретным направлениям.

4 мая президент России Владимир Путин проведет в Кремле совместное заседание Государственного совета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны. Комиссия была сформирована для мониторинга выполнения задач, поставленных майскими указами главы государства в 2012 году. На обсуждение вынесены три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ (многофункциональных центров), независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья.

Экономика и ЖКХ

Как отмечает правительство в отчете об исполнении указа "О долгосрочной государственной экономической политике", за прошедший период были приняты ряд федеральных законов и правовых актов, направленных на обеспечение стратегического планирования.

"В рамках реализации "дорожных карт" национальной предпринимательской инициативы, направленных на сокращение количества административных процедур и увеличение качества государственного регулирования в области строительства, таможенного администрирования, доступа к электросетям, регистрации собственности, поддержки экспорта, оценочной деятельности, налогового администрирования, приняты 88 федеральных законов и свыше 470 правовых актов", - говорится в сообщении.

В рамках выполнения указа "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" правительство приняло пакет соответствующих базовых документов.

Также продолжилась работа по ликвидации аварийного жилья. Согласно данным, которые приводит кабмин, в 2016 году было расселено 2672,93 тыс. кв. метров, на которых проживали 169,23 тыс. человек. За 2014-2016 годы расселено 8,04 млн кв. метров, на которых проживали 513,64 тыс. человек.

Социальная политика

Согласно информации о ходе выполнения указа президента о государственной политике в сфере здравоохранения, за 12 месяцев 2016 года смертность в РФ снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В 2016 году были зарегистрированы 14 импортозамещающих лекарственных средств, открылись 16 новых фармацевтических заводов, производство лекарственных средств увеличилось на 23,75%.

Рождаемость в прошлом году в России снизилась на 2,3% по сравнению с 2015 годом, кабмин продолжает работать над стимулирующими мерами в этой области. "Прежде всего это материнский (семейный) капитал, ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка, региональный материнский капитал, бесплатное предоставление земельных участков семьям с тремя и более детьми для индивидуального жилищного строительства, увеличение количества мест в детских садах", - напомнили в правительстве.

В сфере образования и науки отмечается рост финансирования фундаментальных исследований со стороны государства.

В рамках исполнения указа о государственной социальной политике по состоянию на 19 апреля 2017 года Минтруд России утвердил 1004 профессиональных стандарта. С 1 января 2015 года был введен новый порядок формирования пенсионных прав граждан и начисления пенсии в системе обязательного пенсионного страхования, предполагающий переход к формированию пенсионных прав в относительных величинах (пенсионные коэффициенты).

Армия и ОПК

Правительство также отчиталось о выполнении майских указов президента о совершенствовании военной службы, а также о развитии Вооруженных сил и модернизации оборонно-промышленного комплекса. Согласно отчету кабмина, по состоянию на 7 апреля 2017 года выполнено 12 поручений.

В частности, как отмечается в документе, создана концепция разработки, внедрения и развития системы управления полным жизненным циклом вооружения, военной и специальной техники, одобренная Военно-промышленной комиссией при правительстве. При этом организации ОПК реализуют семь пилотных проектов по созданию системы управления полным жизненным циклом ряда образцов оружия и техники. Созданный в 2012 году Фонд перспективных исследований завершил работу над 12 проектами, по 52 были заключены договоры на их реализацию.

"Указанные проекты направлены на создание ключевых элементов вооружения, военной и специальной техники нового поколения, которые станут основой отечественной системы вооружения на рубеже 2025-2030 годов. В рамках реализуемых фондом проектов получено 69 результатов интеллектуальной деятельности", - отмечают в кабмине.

Кроме того, в соответствии с решением президента об увеличении численности военнослужащих по контракту, по состоянию на 1 января 2017 года укомплектовано 383,8 тыс. воинских должностей.

Госуправление и межнациональное согласие

Правительство в своем отчете отмечает, что в ходе совершенствования системы государственного управления были приняты ряд законов о повышении качества госуслуг и расширении сети МФЦ. "В настоящее время услуги по регистрации недвижимости, регистрации по месту жительства, услуги в сфере миграционного учета доступны в МФЦ практически на всей территории Российской Федерации", - говорится в документе.

По данным мониторинга развития сети МФЦ, по состоянию на 1 марта 2017 года на территории Российской Федерации было создано 2777 МФЦ, 10214 территориально обособленных структурных подразделений, 312 офисов на базе привлекаемых организаций. В них по всей стране работают свыше 33 тыс. универсальных специалистов.

В 2016 году количество граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, составило 31,7 млн человек, что на 56% больше, чем в 2015 году (20,2 млн человек в 2015 году, 11,5 млн человек в 2014 году).

В конце 2016 года была утверждена госпрограмма "Реализация государственной национальной политики". Общий объем расходов средств федерального бюджета на ее реализацию до 2025 года составит 25,98 млрд рублей, в том числе в 2017 году - 2,499 млрд рублей.

"Государственная программа станет ориентиром для субъектов Российской Федерации при разработке региональных государственных программ и будет корректироваться по результатам ее реализации с учетом динамики социальных, экономических и этнокультурных процессов" - говорится в отчете.

Внешняя политика

Как отмечает кабмин, в ходе выполнения указа о внешнеполитическом курсе РФ формируется обширный массив нормативных правовых актов, охватывающих весь спектр направлений внешнеполитической деятельности, включая законы о ратификации международных договоров, программы международной направленности, иные директивные документы в области внешней политики, принятые на федеральном и ведомственном уровнях.

"Правительством Российской Федерации принята Концепция укрепления ресурсного и кадрового потенциала системы Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в отчете.