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Лавров: попытки решить ядерную проблему Корейского полуострова военным путем губительны

Политика
4 мая, 13:19 дата обновления: 4 мая, 13:20 UTC+3

Глава МИД РФ подчеркнул, что у проблемы есть только политическое решение

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ПОРВОО /Финляндия/, 4 мая. /ТАСС/. Любые попытки урегулировать ядерную проблему Корейского полуострова военным путем будут губительны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

"Убеждены, что у нее (проблемы) есть только политическое решение. Любые попытки урегулировать ситуацию военным путем будут губительны", - подчеркнул он.

В последнее время значительно активизировалась отработка взаимодействия Вооруженных сил США и Японии с учетом потенциального конфликта в зоне Корейского полуострова. В частности, 23-29 апреля прошли совместные учения японских ВВС и палубной авиации направленного в регион американского атомного авианосца Carl Vinson. 1-3 мая японский вертолетоносец "Идзумо" в сопровождении ракетного эсминца прикрывал проход корабля снабжения ВМС Соединенных Штатов.

КНДР выступает против проведения военных учений США и обещает, что возможные попытки агрессии встретят жесткий ответ.

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