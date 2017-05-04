Лавров: попытки решить ядерную проблему Корейского полуострова военным путем губительны

ПОРВОО /Финляндия/, 4 мая. /ТАСС/. Любые попытки урегулировать ядерную проблему Корейского полуострова военным путем будут губительны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

"Убеждены, что у нее (проблемы) есть только политическое решение. Любые попытки урегулировать ситуацию военным путем будут губительны", - подчеркнул он.

В последнее время значительно активизировалась отработка взаимодействия Вооруженных сил США и Японии с учетом потенциального конфликта в зоне Корейского полуострова. В частности, 23-29 апреля прошли совместные учения японских ВВС и палубной авиации направленного в регион американского атомного авианосца Carl Vinson. 1-3 мая японский вертолетоносец "Идзумо" в сопровождении ракетного эсминца прикрывал проход корабля снабжения ВМС Соединенных Штатов.

КНДР выступает против проведения военных учений США и обещает, что возможные попытки агрессии встретят жесткий ответ.