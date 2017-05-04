Лавров: попытки решить ядерную проблему Корейского полуострова военным путем губительны

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ПОРВОО /Финляндия/, 4 мая. /ТАСС/. Любые попытки урегулировать ядерную проблему Корейского полуострова военным путем будут губительны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.
"Убеждены, что у нее (проблемы) есть только политическое решение. Любые попытки урегулировать ситуацию военным путем будут губительны", - подчеркнул он.
КНДР выступает против проведения военных учений США и обещает, что возможные попытки агрессии встретят жесткий ответ.