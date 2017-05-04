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Песков не стал комментировать доклад ФБР о якобы вмешательстве РФ в дела США

Политика
4 мая, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что его коллега в администрации США уже это прокомментировал

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает необходимым комментировать заявления ФБР о якобы вмешательстве РФ во внутриполитические процессы в США.

"Мой коллега в Белом доме (в администрации США - прим. ТАСС) уже это прокомментировал", - напомнил Песков. "Мне нечего добавить", - заявил он.

Накануне глава ФБР Джеймс Коми в Конгрессе США выступил с утверждением, что Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США и других странах, и это "самая большая угроза". При этом Коми еще раз подтвердил, что у его ведомства не было и нет свидетельств изменения итогов выборов в США под влиянием России.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер назвал это выступление мнением ФБР. Он пояснил, что американский лидер Дональд Трамп регулярно получает от всего разведсообщества США, включая ФБР, информацию "обо всех угрозах".

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