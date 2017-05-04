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Лавров: состояние отношений между РФ и ЕС не может вызывать удовлетворение

Политика
4 мая, 14:31 UTC+3

Глава МИД РФ напомнил, что в июне 2016 года президент РФ передавал главе Еврокомиссии предложения по нормализации отношении

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ПОРВОО /Финляндия/, 4 мая. /ТАСС/. Состояние отношений между Россией и Евросоюзом не может вызывать чувство удовлетворения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

"Обсудили состояние отношений между Россией и Евросоюзом, - сказал Лавров. - Оно, конечно, не может вызывать никакого удовлетворения. Мы напомнили о предложениях по выводу этих отношений из нынешнего тупика, предложениях, которые были переданы президентом России Владимиром Путиным председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру в июне 2016 года".

Встреча Путина и Юнкера прошла 16 июня 2016 года на полях Петербургского международного экономического форума. Тогда, оставив за скобками тему европейских санкций в отношении РФ, президент России и глава Еврокомиссии обсудили различные аспекты взаимодействия Москвы и Брюсселя, включая энергетические проекты.

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Лавров, Сергей Викторович
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