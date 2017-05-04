Подозреваемый в превышении полномочий омский вице-премьер Гребенщиков ушел в отставку

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ОМСК, 4 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Заместитель председателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков, в отношении которого возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщили ТАСС в правительстве региона.
"Губернатор Омской области Виктор Назаров подписал заявление Станислава Гребенщикова об отставке. Он освобожден от занимаемой должности председателя правительства Омской области со 2 мая 2017 года", - уточнили в правительстве.
Гребенщиков с 2012 года возглавлял Министерство строительства и ЖКК Омской области. С июня того же года он начал совмещать руководство ведомством с функциями заместителя председателя правительства Омской области. С 2015 года Гребенщиков являлся заместителем председателя правительства региона.
В 2017 году Гребенщиков принимал участие в выборах на должность мэра Омска и считался главным претендентом на этот пост. 13 апреля он подал заявление о добровольном отказе от участия в выборах по состоянию здоровья. 17 апреля стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении Гребенщикова уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями.
По данным следствия, чиновник организовал выплату из бюджета более 14 млн рублей подрядчику ООО "СтройИнвестКомплект", заведомо зная, что указанное общество не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед государственным заказчиком по ранее полученным авансам. В результате средства, выделенные на реконструкцию исторического здания страхового товарищества "Саламандра" начала XX в. для размещения в нем филиала Музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля - центра "Эрмитаж-Сибирь", не были использованы по целевому назначению, оплаченные работы не были проведены. Также был причинен ущерб кредитной организации, которая выдала банковскую гарантию в обеспечение исполнения госконтракта.
Уголовное дело в отношении Гребенщикова передано для дальнейшего расследования в пятое следственное управление (с дислокацией в Новосибирске) Главного следственного управления Следственного комитета.