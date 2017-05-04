Подозреваемый в превышении полномочий омский вице-премьер Гребенщиков ушел в отставку

ОМСК, 4 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Заместитель председателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков, в отношении которого возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Губернатор Омской области Виктор Назаров подписал заявление Станислава Гребенщикова об отставке. Он освобожден от занимаемой должности председателя правительства Омской области со 2 мая 2017 года", - уточнили в правительстве.

Гребенщиков с 2012 года возглавлял Министерство строительства и ЖКК Омской области. С июня того же года он начал совмещать руководство ведомством с функциями заместителя председателя правительства Омской области. С 2015 года Гребенщиков являлся заместителем председателя правительства региона.

В 2017 году Гребенщиков принимал участие в выборах на должность мэра Омска и считался главным претендентом на этот пост. 13 апреля он подал заявление о добровольном отказе от участия в выборах по состоянию здоровья. 17 апреля стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении Гребенщикова уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями.

Дело в отношении Гребенщикова

По данным следствия, чиновник организовал выплату из бюджета более 14 млн рублей подрядчику ООО "СтройИнвестКомплект", заведомо зная, что указанное общество не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед государственным заказчиком по ранее полученным авансам. В результате средства, выделенные на реконструкцию исторического здания страхового товарищества "Саламандра" начала XX в. для размещения в нем филиала Музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля - центра "Эрмитаж-Сибирь", не были использованы по целевому назначению, оплаченные работы не были проведены. Также был причинен ущерб кредитной организации, которая выдала банковскую гарантию в обеспечение исполнения госконтракта.

Уголовное дело в отношении Гребенщикова передано для дальнейшего расследования в пятое следственное управление (с дислокацией в Новосибирске) Главного следственного управления Следственного комитета.