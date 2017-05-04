Захарова назвала энергоблокаду Крыма украинскими экстремистами актом терроризма

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Энергетическая блокада Крыма, организованная украинскими экстремистами при молчаливом согласии киевских властей, была актом терроризма. Об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.
Официальный представитель дипведомства напомнила, что "энергетическая блокада Крыма, которая была организована при молчаливом согласии украинского руководства запрещенными в России экстремистскими организациями "Правый сектор" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) и так называемый "Меджлис крымско-татарского народа" путем прямых террористических актов - подрыва опор ЛЭП", квалифицировалась российской стороной как терроризм неспроста.
"Хочу сказать тем, кто этого не знает, что основополагающие международно-правовые документы, под которыми стоят подписи европейских государств, в частности государств Евросоюза, говорят о том, что нанесение сознательного вреда гражданской инфраструктуре квалифицируется как акт терроризма, - отметила Захарова. - Международной реакции хотя бы с минимальным осуждением, мы, конечно, не видели".