Лавров: обсуждение российских предложений по транспондерам с НАТО так и не началось

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ПОРВОО /Финляндия/, 4 мая. /ТАСС/. Обсуждение с НАТО российских предложений по полетам авиации с включенными транспондерами (устройствами автоматической идентификации воздушных судов) так и не началось. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.
"Мы поддержали инициативу президента Финляндии Саули Ниинистё по транспондерам, расширили соответствующие подходы и внесли свои предложения на заседании Совета Россия - НАТО летом прошлого года, - сказал он. - К сожалению, наши натовские партнеры задержались с реакцией на полгода". "Недавно только сказали, что будут готовы предметно обсуждать наше предложение, но пока этого не произошло", - подчеркнул Лавров.
Глава МИД РФ отметил, что пока Россия поддержала предложение Финляндии работать по вопросам безопасности полетов над Балтикой по линии проектной группы в рамках Международной организации гражданской авиации. "Она уже провела свое заседание в марте, а очередное заседание пройдет в Хельсинки в конце этого месяца, - добавил он. - Надеемся, что и члены НАТО созреют для того, чтобы к этой работе подключиться".