МИД РФ: Facebook поощряет распространение дезинформации

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. У Москвы есть вопросы к руководству Facebook по поводу отсутствия блокировки фальшивых страниц российских дипломатических представительств за рубежом. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"27 апреля корпорация Facebook выпустила доклад об операциях в этой социальной сети, инициированных различными неправительственными игроками в целях манипулирования общественным мнением, - сказала дипломат. - В арсенале обосновавшихся в "Фейсбуке" злоумышленников распространение через так называемые фейковые аккаунты сфабрикованных новостей и дезинформации, спама, вредоносных материалов". "Мы приветствуем решение корпорации Facebook привлечь внимание мировой общественности к рискам использования социальных сетей и особенно к проблеме вводящих в заблуждение информационных кампаний, о которых мы неоднократно говорили", - подчеркнула она.
По ее словам, Россия регулярно подвергается извращенным информационным атакам в социальных сетях. "Несмотря на наши многочисленные обращения, Facebook так и не заблокировал фейковые аккаунты посольств РФ в Чехии и Словакии, - сообщила дипломат. - Кроме того, за последнее время нами выявлены аналогичные лжестраницы у посольства в Швеции, которые используются для обмана пользователей этой социальной сети".
"Фактически своим бездействием Facebook поощряет распространение дезинформации, - подчеркнула Захарова. - При этом мы благодарны этой компании за оперативные шаги по разблокированию страниц российских загранучреждений, которые были приняты. Но, честно говоря, это гигиена труда. Хотелось бы большего в целях недопущения дальнейшей популяризации "фейков".