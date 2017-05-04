В МИД РФ подтвердили встречу Лаврова и Тиллерсона в ближайшее время

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Намеченная на ближайшее время встреча глав внешнеполитических ведомства РФ и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона позволит реализовать договоренности президентов России и США по урегулированию сирийского конфликта, ситуации вокруг Корейского полуострова и других актуальных международных проблем. Об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"В ближайшее время состоится встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США, - отметила она. - Мы конкретно проинформируем о ее формате, дате и времени проведения. Она позволит реализовать те поручения, которые были даны президентами двух стран относительно поиска точек соприкосновения и поиска развязок крупных международных проблем".

Как сообщил ранее ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, прорабатывается возможность встречи глав внешнеполитических ведомств России и США на полях заседания Совета министров иностранных дел Арктического совета, которое состоится на Аляске 10-11 мая.