МИД РФ обеспокоен спекуляциями об отсутствии доступа населения к медпомощи в Сирии

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Москва обеспокоена спекуляциями на тему якобы отсутствия доступа населения Сирии к медицинской помощи. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Особую озабоченность вызывает информация о проводимых террористами конфискациях из аптек и клиник, которые обслуживают гражданское население Восточной Гуты, медикаментов и их перенаправлении на базы джихадистов", - отметила она.

"Хотели бы отметить, что силы, пытающиеся политизировать вопросы оказания гуманитарной помощи, продолжают спекулировать на теме отсутствия медикаментов, - сказала официальный представитель министерства. - Факты подтасовки информации, сознательного введения в заблуждение мирового сообщества уже не раз фиксировались".

Цель таких действий, по словам дипломата, состоит в том, чтобы "вновь поднять шумиху о том, что местное население якобы полностью лишено доступа к медицинской помощи".