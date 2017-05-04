Клинцевич: меморандум о зонах деэскалации в Сирии станет для США моментом истины

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Подписание меморандума о создании зон безопасности в Сирии покажет, готовы ли США к мирному урегулированию конфликта. Такое мнение высказал журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его словам, один из главных вопросов, который возникнет после принятия документа, - это позиция США.

"Думаю, что им уже поступило или поступит совсем скоро предложение присоединиться к меморандуму. Словом, для американцев наступает момент истины. В ближайшее время станет окончательно ясно, готовы ли они поработать на дело мира в Сирии", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Сенатор отметил, что принятие меморандума - это серьезный шаг по мирному урегулированию внутрисирийского конфликта. "Уже тот факт, что консенсус по пунктам меморандума достигнут в кратчайшие сроки, говорит о реальной заинтересованности сторон - России, Турции и Ирана - в успехе инициативы. Конечно, никто не рассчитывает, что все пойдет как по маслу. Многие вопросы будут решаться, что называется, в процессе", - сказал сенатор.

По его словам, прежде всего надо определиться, кто конкретно будет разделять враждующие силы, находясь по периметру зон безопасности. "Ясно, что речь должна идти о достаточно мощных воинских контингентах, обладающих большими полномочиями", - отметил Клинцевич.

Ранее Россия предложила создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.

По данным источника ТАСС, РФ, Иран и Турция в Астане достигли консенсуса по пунктам меморандума о зонах деэскалации в Сирии; документ планируется подписать в четверг. Правительство Сирии поддержало создание подобных зон по снижению напряженности и подтвердило приверженность режиму прекращения огня.