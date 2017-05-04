Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клинцевич: меморандум о зонах деэскалации в Сирии станет для США моментом истины

Политика
4 мая, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

По его словам, один из главных вопросов, который возникнет после принятия документа, - это позиция США

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Подписание меморандума о создании зон безопасности в Сирии покажет, готовы ли США к мирному урегулированию конфликта. Такое мнение высказал журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его словам, один из главных вопросов, который возникнет после принятия документа, - это позиция США.

"Думаю, что им уже поступило или поступит совсем скоро предложение присоединиться к меморандуму. Словом, для американцев наступает момент истины. В ближайшее время станет окончательно ясно, готовы ли они поработать на дело мира в Сирии", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Сенатор отметил, что принятие меморандума - это серьезный шаг по мирному урегулированию внутрисирийского конфликта. "Уже тот факт, что консенсус по пунктам меморандума достигнут в кратчайшие сроки, говорит о реальной заинтересованности сторон - России, Турции и Ирана - в успехе инициативы. Конечно, никто не рассчитывает, что все пойдет как по маслу. Многие вопросы будут решаться, что называется, в процессе", - сказал сенатор.

По его словам, прежде всего надо определиться, кто конкретно будет разделять враждующие силы, находясь по периметру зон безопасности. "Ясно, что речь должна идти о достаточно мощных воинских контингентах, обладающих большими полномочиями", - отметил Клинцевич.

Ранее Россия предложила создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.

По данным источника ТАСС, РФ, Иран и Турция в Астане достигли консенсуса по пунктам меморандума о зонах деэскалации в Сирии; документ планируется подписать в четверг. Правительство Сирии поддержало создание подобных зон по снижению напряженности и подтвердило приверженность режиму прекращения огня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
2
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
3
Россия ограничила денежные переводы на Украину
4
Депутат Рады: украинские ракетчики увольняются с "Южмаша" и уезжают в РФ
5
Путин открыл в Кремле крест в память о великом князе Сергее Александровиче
6
Украинский суд разрешил Януковичу участвовать в процессе по видеосвязи
7
В Конгрессе запретили тратить выделяемые США Киеву средства на батальон "Азов"
Темы дня
Загрузка...
Реклама