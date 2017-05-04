Захарова назвала "жаждой реванша" планы демонтажа памятников советским воинам в Польше

Легкоатлет Шубенков выступит на четырех этапах "Бриллиантовой лиги"Спорт 4 мая, 14:52
Фоторепортаж: круглый стол "Роль индустрии спорта в современной экономике"Спорт 4 мая, 14:44
Транзитные перевозки по ДВЖД через МТК "Приморье-1" в январе-апреле превысили 3 тыс. TEUТранспорт 4 мая, 14:43
"Урал" не будет наказывать своих футболистов за участие в драке в финале Кубка РоссииСпорт 4 мая, 14:25
Губернатор: последствия пожара в Иркутской области должны быть устранены до 30 сентябряНовости партнеров 4 мая, 14:08
Тренер: неспортивное поведение гребчихи Яниной было связано с провокацией соперницыСпорт 4 мая, 14:00
Москвичи смогут выбрать спортивные дисциплины для уроков физкультуры в школахМосква 4 мая, 13:34
Спорткомплекс в Великом Устюге откроется 18 ноября в день рождения Деда МорозаСпорт 4 мая, 13:32
ЮНЕСКО выступает против коллективной ответственности за применение допингаСпорт 4 мая, 13:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. За инициативой по демонтажу памятников советским воинам в Польше может стоять "жажда реванша" в рамках так называемой борьбы с тоталитаризмом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя утвержденные польским Сенатом поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя.
"Сфера действия этого акта распространяется в том числе на расположенные вне захоронения монументы и другие памятные знаки в честь советских воинов. Совершенно очевидно, что в основе этой инициативы лежит идеология, с помощью которой польскому обществу просто навязываются безальтернативные взгляды, которые имеют мало общего с исторической правдой, - отметила она. - В результате того, как происходит так называемая борьба с тоталитаризмом, польские власти сами практикуют запретительные методы и отрицают не только подвиг Красной армии, но и собственную послевоенную историю".
По словам Захаровой, подобная "декоммунизация развязывает руки тем, кто считает нормальным посягать на святое". "Все это попахивает жаждой реванша и непониманием того, к чему это может привести в будущем", - считает она.
Официальный представитель МИД также отметила, что рассуждать о нормализации отношений между странами "на фоне руин наших памятников и могил было бы странно". Обращаясь к "простым гражданам Польши", она выразила мнение, что в случае продолжения подобной политики в учебниках истории, "по которым будут учиться польские дети, будет написано, что Варшаву и Польшу от фашистов освобождали инопланетяне".