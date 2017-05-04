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Захарова назвала "жаждой реванша" планы демонтажа памятников советским воинам в Польше

Политика
4 мая, 14:33 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 4, мая. /ТАСС

Таким образом официальный представитель МИД прокомментировала утвержденные польским Сенатом поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. За инициативой по демонтажу памятников советским воинам в Польше может стоять "жажда реванша" в рамках так называемой борьбы с тоталитаризмом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя утвержденные польским Сенатом поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя.

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"Сфера действия этого акта распространяется в том числе на расположенные вне захоронения монументы и другие памятные знаки в честь советских воинов. Совершенно очевидно, что в основе этой инициативы лежит идеология, с помощью которой польскому обществу просто навязываются безальтернативные взгляды, которые имеют мало общего с исторической правдой, - отметила она. - В результате того, как происходит так называемая борьба с тоталитаризмом, польские власти сами практикуют запретительные методы и отрицают не только подвиг Красной армии, но и собственную послевоенную историю".

По словам Захаровой, подобная "декоммунизация развязывает руки тем, кто считает нормальным посягать на святое". "Все это попахивает жаждой реванша и непониманием того, к чему это может привести в будущем", - считает она.

Официальный представитель МИД также отметила, что рассуждать о нормализации отношений между странами "на фоне руин наших памятников и могил было бы странно". Обращаясь к "простым гражданам Польши", она выразила мнение, что в случае продолжения подобной политики в учебниках истории, "по которым будут учиться польские дети, будет написано, что Варшаву и Польшу от фашистов освобождали инопланетяне".

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Захарова, Мария Владимировна
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