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Захарова призвала иностранцев набраться мужества и приезжать в Крым

Политика
4 мая, 15:10 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 4, мая. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ заявила, что это позволит увидеть ситуацию на полуострове своими глазами, а не ориентироваться на фейковые новости

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в Крыму призвала представителей других государств приезжать на полуостров, чтобы увидеть ситуацию здесь своими глазами, а не ориентироваться на фейковые новости.

"Очень легко делать какие-то выводы, ориентируясь на фейковые новости и аккаунты в социальных сетях, которые не соответствуют действительности, - указала дипломат. - Но лучше набраться мужества, приехать сюда и посмотреть".

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"МИД делает все возможное, чтобы побудить тех, кто так смело рассказывают о Крыме и Севастополе, о крымчанах и проблемах Крыма с международных трибун, все же удосужиться и приехать посмотреть на эту землю самим", - сказала Захарова.

"Никто не говорит, что здесь нет проблем", - добавила она, отметив, что правительство России вместе с населением полуострова работает над их решением.

"Но тот путь, который прошел Крым в составе РФ, беспрецедентен, - добавила Захарова. - Покажите еще какую-нибудь территорию, которая смогла бы вот так в кратчайшие сроки под нажимом международного сообщества, под дикими санкциями, в атмосфере тотального непонимания развиваться, вставать на ноги и, по большому счету, во многом начинать свой путь с нуля. Потому что мы все знаем, насколько отброшено было развитие Крыма в составе Украины".

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
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