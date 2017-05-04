Сурков: не плачь по мне, Украина

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Помощник президента РФ Владислав Сурков с иронией отнесся к активному обсуждению в социальных сетях его фотографий, сделанных журналистами во время недавнего визита в Россию канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Пользователей удивила его худоба и "нездоровый вид". Однако, как сообщил на своей странице в Facebook директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, с Сурковым все хорошо.
"Был сейчас у Суркова. Он вчера вечером вернулся из Сочи. Выглядит отлично. Здоров. На мой вопрос про странное фото и бурную реакцию украинских СМИ со свойственной насмешливостью ответил: "Не плачь по мне, Украина!", - написал Чеснаков.
По мнению политолога, обсуждаемая фотография явилась следствием неудачного ракурса и освещения. "Вот, кстати, нормальные снимки из официальных архивов, которые нашел в сети", - заметил он.